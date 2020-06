Chelsea lå på 2. plass, men ble tildelt tittelen

Det ble klart fredag.

Chelseas kvinnelag er blitt tildelt tittelen fordi avgjørelsen er tatt basert på poengsnitt per kamp. Det bekrefter Det engelske fotballforbundet (FA). Chelsea lå på andreplass da ligaen ble satt på pause. De var ett poeng bak Manchester City, men hadde én kamp mindre spilt.

Ligamesterskap i bursdagsgave

Maria Thorisdottir, som attpåtil fyller 27 år fredag, stråler i telefonen overfor TV 2 når nyheten blir klar.

– Vi har akkurat avsluttet en zoom-samtale med laget, der vi har hatt en god time med oppsummering av sesongen og en fin tid med feiringsmusikk. Det ble en liten feiring, men det var veldig kjekt, sier hun.

– Har du noen gang fått en bedre bursdagspresang enn et ligamesterskap?

– He he. Nei, jeg må si at det skal mye til for å slå denne bursdagen, tror jeg. Jeg er veldig fornøyd, sier landslagsstopperen.

Thorisdottir er for øyeblikket hjemme i Norge, men skal returnere til England i løpet av juli. Trolig blir det sesongsoppstart igjen i starten av september. Bursdagsbarnet avslører at hun i grunn aldri var redd for at City, som altså ledet serien, ville bli kronet til mestere i stedet for dem.

– Vi har vært mest redde for at alt skulle bli avlyst og tenkt mest på hva som skjer med Champions League-deltakelse. Det å få plass der var det store målet. Med tanke på at vi hadde en kamp mindre spilt, synes jeg dette er blitt gjort på en fair måte, og jeg ser ikke helt hvilken annen måte det kunne vært gjort på, sier Thorisdottir.

Slår følge til Champions League

Manchester City får andreplassen, og slår dermed følge med Chelsea til Women's Champions League neste sesong. FA skriver at avgjørelsen ble tatt av styret, og basert på «det mest passende utfallet fra et sportslig ståsted.»

Chelsea har spilt begge oppgjørene mot Manchester City denne sesongen. De vant hjemmekampen 2-1, og spilte 3-3 borte i siste kamp før ligaen ble stanset.

Landslagskaptein Maren Mjelde gleder seg også over at ligatittelen er i boks igjen for Chelsea-kvinnene.

– Det er selvfølgelig veldig fint å bli seriemester igjen, og så er det litt rart under disse omstendighetene. Men selv om sesongen ikke er ferdigspilt, så er det bra å få det beviset på at vi er en verdig seriemester, sier hun til TV 2.

Sammen med lagvenninnene hadde Mjelde en tydelig målsetting om å returnere til Champions League etter den skuffende 3. plassen forrige sesong, og som Thorisdottir avslører hun derfor stor glede rundt det at ikke ligaen ble annullert.

– Vi ble enige om at vi skulle ta oss tilbake dit vi hører hjemme, og nå har vi på mange måter gjort det. Men jeg har jo tenkt mitt, og man blir jo litt bekymret for utfallet.

– Dere fryktet for neste sesongs deltakelse?

– Ja, vi vet at det bare er nummer én og to som får være med der, og dersom ligaen hadde blitt annullert, kunne forrige sesongs resultater blitt stående. Så man har noen tanker i hodet, samtidig som man vet at det ikke er noe man får gjort noe med, sier landslagskapteinen.

Nå ser Mjelde frem til å kunne rette fokuset mot neste WSL-sesong med sitt hardtsatsende lag. Samtidig avslører hun at selve feiringen, foruten Zoom-fellesskapet fra fredag formiddag, blir av det amputerte slaget.

– Nå som alt er avgjort er det lettere å motivere seg og se fremover mot det som skjer. Jeg er jo veldig glad for å ha vunnet, men får ikke feiret sammen med de jeg skulle feire sammen med og de jeg har oppnådd dette samme med. Jeg får heller lage en god middag hjemme i kveld og feire på den måten, avslutter hun muntert.

Enorm debutsesong for Reiten

Tittelen er Mjeldes tredje og Thorisdottirs andre i løpet av årene i England, i det som etter hvert er blitt fyldigere premieskap. Tidligere denne sesongen vant de også ligacupen, mens FA-cupen skal fullføres til høsten.

For Guro Reitens del kroner hun med fredagens nyhet en strålende debutsesong i England - der hun også ble tatt ut på sesongens lag - med ligatittel på første forsøk.

– Det har gått over all forventning. Jeg var veldig spent da jeg gikk til Chelsea på hvordan jeg kom til å takle nivået, men det har jo gått veldig, veldig bra. Jeg veldig fornøyd, samtidig som jeg vat jeg har mer å gå på, så jeg får bare jobbe bra på videre når det starter igjen, sier hun til TV 2.

Chelsea blir stående med 12-3-0 på de 15 ligakampene som ble spilt denne sesongen, og har altså vunnet tilbake tronen i engelsk fotball. Reiten bekrefter at det føles noe merkelig å bli engelsk ligamester en fredag formiddag mens hun selv er hjemme i Norge.

– Det er jo litt spesielt, det er jo det. Vi har nå bare gått og ventet på hvordan de ville avgjøre dette, og ser vi tilbake på denne sesongen så har vi vært gode. Vi har ikke tapt en eneste kamp, så vi lå godt an hele veien her, sier hun.

Men også angrepsesset, som ble hentet til London fra LSK Kvinner før sesongstart, avslører at det er en viss lettelse i bildet også etter fredagens nyhet.

– Det er ingen garantier, og man vet ikke hva de som skal avgjøre ting bestemmer seg for. Vi har snakket mye om Champions League neste sesong, så det var det jeg var mest bekymret for, sier også hun.