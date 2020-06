Bank-toppen advarer mot bolig-tabbe

Koronakrise, massive permitteringer og stor usikkerhet om økonomien framover har ikke fått store konsekvenser for boligmarkedet. I mai steg boligprisene i Norge med hele 1,9 prosent, og det er den sterkeste prisøkningen i en mai måned siden målingene startet.

I TV 2-programmet Bare business forteller Randi Marjamaa, ny landsjef for Nordea Norge, at også de er overrasket over hvor sterkt boligmarkedet har kommet tilbake.

– Vi satt jo der i slutten av februar og i mars og så dette komme – sykdomsutviklingen og nedstengningen. Vi hadde da scenarier inn i boligmarkedet at aktiviteten kanskje skulle falle 20-50 prosent, sier hun og fortsetter:

– Samtidig så vi på visningene at det var interesse i markedet, så vi gikk fort fra en pessimisme til noe mer optimisme.

– Høy aktivitet

Hun mener at vi kan vente mer vekst i boligmarkedet framover. Vårens rentekutt har ført til at mange nå kan ha 4-500 kroner ekstra å rutte med i måneden, som kan gi ekstra spillerom for de som vil inn i boligmarkedet – eller ønsker seg noe større.

– Det er høy aktivitet. Vi har faktisk en økning i finansieringsbevis på 50 prosent siden mai i fjor. Og vi vet at det blir hjemmesommer for de fleste, så juli kan også bringe mer aktivitet i markedet enn vi tradisjonelt har hatt, forteller hun.

– Usikkert

Marjamaa sier at det er usikkerhet om utviklingen til høsten, fordi det da kan fryktes flere konkurser og svakere utvikling i økonomien. Hun mener likevel at det ligger an til en prisoppgang.

– Vi står jo i en krise, og ofte i en krise tar vi vare på det som er nært og kjært. Og bolig er viktig for oss alle, det ser vi også på forbrukstall: Vi har dreid oss fra å bruke penger på reiser, til å bruke penger på hobbyer – og vi pusser opp som aldri før. Så kombinert med lave renter tror vi at det vil bidra til at boligmarkedet er ganske godt framover, sier hun.

– Lav rente lenge

Det lave rentenivået kan vare lenge, noe som også kan bidra til mer optimisme i boligmarkedet.

Statistisk sentralbyrå har denne uken lagt fram prognoser som viser at de tror Norges bank vil holde styringsrenten på null ut 2021. Det tror også Nordea.

– Våre makroøkonomer tror at vi har lave renter lenge, kanskje med noe oppjustering mot slutten av 2022, sier Marjamaa, og viser til at også tilbudene på fastrente for boliglån også tyder på hvor lavt rentenivå markedet venter framover.

– Du kan nå binde lånet ditt for ti år, med en rente på litt over to prosent. Det sier jo litt om at vi ser lave renter en lang, lang periode fram i tid.

Advarer

Nordea-toppen mener likevel at mange må tenke seg om før de kaster seg inn i en budrunde, og advarer mot å se på denne tiden som en mulighet for å tjene raske penger.

– Man skal aldri spekulere i bolig. Det kan gå opp og det kan gå ned. Det er viktig at kjøp er behovsdrevet, sier hun, og peker på at særlig arbeidsledigheten framover kan få stor påvirkning på markedet.

– Særlig de unge må være bevisst på følgende: Har jeg grunnlag for en god jobb? Du skal jo vise til en inntekt, så det er viktig å ha med seg, sier Marjamaa.

For de som allerede er i boligmarkedet og vurderer å bytte bolig, mener hun at det er lurt å vite akkurat hva man har å rutte med:

– Det er flere nå som selger før de kjøper. Det tenker vi er en god regel, sier Marjamaa.

Hytte-boom

Det er ikke bare boligmarkedet som viser stor aktivitet midt i koronakrisen. Hyttemarkedet har nærmest eksplodert, som følge av at nordmenn stort sett må holde seg i Norge denne sommeren. Dette har også Nordea merket.

– Interessen for å kjøpe hytte har doblet seg faktisk, fra samme periode i fjor. Det er både på fjellet og langs kysten. Vi ser at fjellhyttene har fått en slags påske-renessanse. Men så har jo fjellhyttene blitt mer en helårsdestinasjon, så det har økt interessen blant folk flest, sier Marjamaa.

Den største prisøkningen har det hittil vært i hyttemarkedet langs kysten, der det ikke er nok hytter til salgs for å dekke behovet.

– Langs kysten er det sterk etterspørsel. Der er det litt lavere tilbud, så der presses prisene noe. Det er svært, svært stor interesse for å ha noe nært som man kan feriere i.

