Varsler våt og grå helg

Denne helgen kan det være best å holde seg innendørs.

Fredag er det pent vær og fine temperaturer i Midt-Norge og i Nord-Norge.

I Ålesund og Trondheim blir det 21 til 22 grader, og folk i Nordland kan vente temperaturer opp mot 18 grader. Lenger nord er det litt kjøligere, men det blir så mye som 17 grader mange steder i Troms og Finnmark.

Lavtrykk

Lenger sør i landet er ikke været like fint. Et nedbørsområde trekker fredag formiddag inn sørfra og fører til regn i Agder, Telemark, Vestfold og Østfold. Fronten brer seg etter hvert over Viken og Oslo.

Fredag kveld letter været lengst sør i landet, men lørdag vil et nytt lavtrykk gjøre seg gjeldende i Sør-Norge.

– Generelt i Sør-Norge blir det regn og regnbyger lørdag. Det blir ikke så mye nedbør i Agder, og Trøndelag og Møre og Romsdal får opphold lørdag formiddag før nedbøren brer seg sørfra, sier meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo.

Bra i nord på lørdag

Søndag blir ikke mye bedre. Det ligger an til regn og regnbyger i det meste av Sør-Norge. Igjen er det Agder som slipper billigst unna.

På Vestlandet ventes det litt regn fredag og lørdag. Nord-Norge får ganske fint vær på lørdag, men det kan komme litt regn i grensetraktene i Troms og Finnmark.

Søndag blir det grått vær med regn og regnbyger også i Nord-Norge.