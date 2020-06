Skyteepisode i Alabama – syv personer funnet drept

Politiet i Morgan County ble varslet om en skyteepisode i Valhermoso Springs 23.30 lokal tid torsdag.

Da politiet kom frem til stedet stod et hus i brann. Etter at nødetatene fikk slukket brannen, fant de syv døde personer i huset, skriver Waff48. Ofrene hadde blitt skutt.

Politiet jobber nå med å etterforske hendelsen for å finne ut hva som har skjedd. Foreløpig er ingen pågrepet, men politiet anser at det ikke skal være umiddelbar fare for andre som befinner seg i området.

På Facebook skriver Morgan County Sheriff's Office at det er voksne kvinner og menn som er drept.

Politiet etterforsker hendelsen som drap, og FBI bistår lokalt politi.

Området er sperret av.



Saken oppdateres.