Ble utsatt for voldtekt og mishandling av egen samboer

I over ett år ble Kine Pedersen Aamodt (28) mishandlet av kjæresten. På det groveste vasket han gulvet med håret hennes, forteller hun.

Det var de minste ting som kunne trigge Kines kjæreste til å gå løs på henne. Slik hun forklarer det ble hun slått dersom hun tygde eller spiste på en måte han ikke likte. Hvis hun brukte «feil» stemme, ventet det bank. Likeså dersom hun ikke brettet klærne kant-i-kant slik han foretrakk, eller om hun satt noe på feil plass i kjøleskapet.

Volden begynte på et tidlig stadium etter at de ble sammen, og ifølge retten ble Kine utsatt for «torturlignende metoder».

– Det begynte med at han sa at jeg ikke hadde fortjent å sitte i sofaen, og at jeg måtte sitte på gulvet. Jeg trodde jo han tulla, men det gjorde han ikke, har Kine tidligere fortalt anonymt til TV 2.

Hennes ekssamboer er blitt dømt til 13 års fengsel for grov vold, mishandling og voldtekt mot Kine og en annen kvinne.

Kine forteller at for å straffe henne ytterligere snudde han henne opp-ned, og brukte hodet og håret hennes til å «vaske» gulvet med, som en mopp. Noen dager senere slo han henne i ansiktet etter en krangel.

Ekssamboeren og hans advokat er orientert om at Kine forteller sin historie, og ønsker ikke å gi noen kommentar.

Truet med å «ta familien hennes»

De hadde kjent hverandre litt fra oppveksten, og tok opp tråden da Kine flyttet til Oslo i 2015. Men kort tid etter de ble kjærester ble han kontrollerende, aggressiv og voldelig.

Slik Kine forklarer det hindret han henne i å møte venner og familie, tok styringen over økonomien hennes og innførte ukentlig lommepengeutbetaling.

HJELPER ANDRE: I dag hjelper Kine andre som har opplevd vold og overgrep. Foto: Privat

Kine begynte etter hvert å henge på arbeidsplassen sin på fritiden for å slippe unna voldsregimet hjemme. Samboeren truet også ofte med å «ta familien hennes» dersom hun sladret om det som foregikk. Ifølge dommen truet samboeren med å begå overgrep mot småsøsknene hennes.

– Han har også sagt han vil begå overgrep mot småsøsknene dine?

– Ja, og for meg var det jo veldig troverdig. Jeg hadde sett hva han var i stand til, og jeg var redd for hva kan kunne gjøre med dem rundt meg. Det ble vanskelig å komme seg ut av, sier Kine.

Prøvedukke for kampsport

I dommen kommer det også frem at ekssamboeren fikk Kine til å legge hendene bak på ryggen slik at han fritt kunne bokse løs på magen hennes. Dersom hun bøyde seg eller trakk seg vekk, slo han henne flere ganger fordi hun ikke hadde latt han bli «ferdig».

Han kunne også la seg inspirere av kampsportvideoer fra YouTube, hvorpå Kine måtte være «prøvedukke» for ham.

Flere ganger måtte Kine på sykehus som følge av voldsepisodene, og det var under en av disse innleggelsene at ekssamboeren voldtok henne på sykehustoalettet.

– Det var jo for å ha kontroll og for å psyke meg ut. Men jeg visste det var nå eller aldri. Så da fortalte jeg om det til noen på sykehuset, sier Kine.

Trenger du hjelp eller noen å snakke med? Volds- og overgrepslinjen (116 006). En hjelpelinje for dem som utsettes for overgrep og vold i nære relasjoner. Gratis og døgnåpen.





Mental Helses hjelpetelefon (116 123). Gratis og døgnåpen.





Sidetmedord.no. Chattetjeneste for dem som foretrekker å skrive fremfor å snakke. Åpen hele uka fra kl. 08.00-23.00.





Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte (800 57 000). Gratis og døgnåpen.





DIXI Ressurssenter mot voldtekt (22 44 40 50). Telefonen er bemannet mandag-fredag kl. 09.00-15.00 (torsdag fra 10.00-15.00).

Skrev brev til faren

Raskt etter utskrivingen startet flukten fra samboeren. 28-åringen pakket sine viktigste eiendeler og dro hjem til faren sin mens samboeren var på jobb.

Skam og redsel gjorde at hun ikke maktet å se faren i øynene mens hun fortalte om hva hun hadde gått gjennom. Hun valgte heller å skrive et brev.

Derfra skjedde ting fort. Kine ble overtalt til å dra til politiet og anmelde, og samboeren ble umiddelbart varetektsfengslet. Etter flere runder i retten, og med bakgrunn i forklaringen til en annen kvinne som hadde bodd med mannen, ble dommen enstemmig vedtatt i tingretten, lagmannsrett og Høyesterett. I 2018 fikk mannen en samlet fengselsdom på 13 år for grov vold, mishandling og voldtekt.

Bruker fritida til å hjelpe

I ettertid har Kine hatt senvirkninger av det hun gjennomgikk, men har i dag fått et godt og normalt liv.

Det har også vært flere lyspunkter: I dag er hun ansvarlig for kommunikasjon og videreutvikling i Vi tror deg-stiftelsen, som ble startet av June Holm og Andrea Voll Voldum – sistnevnte kjent fra den mye omtalte Hemsedal-saken i 2014.

Møttes gjennom voldtektsforebyggende arbeid

June Holm (29) har også rystende erfaringer med voldtekt som hun har vært åpen om i åras løp: I 2009 ble hun utsatt for en overfallsvoldtekt på vei hjem fra byen. Bare et par måneder senere ble hun voldtatt på ny mens hun sov på et nachspiel.

I dag er hun kommunikasjonsansvarlig for DIXI ressurssenter mot voldtekt, og driver Vi tror deg-stiftelsen ved siden av. Hit fant Kine veien i 2017, da stiftelsen arrangerte et selvforsvarskurs.

Jentene ble etter hvert godt kjent – og har i dag blitt bestevenninner. Det er også de to som utgjør Vi tror deg-stiftelsen i dag, og tilbyr blant samtaler med utsatte og pårørende, å være med til politiet for å anmelde, å være støtte i rettssaker, og å bistå med oppfølging hos fagpersoner.

GODE VENNER: Kine og June har funnet mye trøst og glede i hverandre, og utgjør i dag Vi tror deg-stiftelsen. Foto: God morgen Norge

Denne våren slapp stiftelsen også Norges første podkastserie dedikert til voldtekt, hvor blant andre Kine har delt sin historie med programleder June.

– En av livets største gaver

Kine forteller at June har blitt som en søster for henne.

– Mellom oss kan alt deles, og det er aldri noen skam. Det å ha fått henne inn i livet mitt betyr noe helt spesielt. Jeg gleder meg til fortsettelsen, og til å utvikle babyen (stiftelsen, journ. anm.) vår sammen.

June, på sin side, mener vennskapet med Kine føles som en av livets største gaver.

– Selv om vi har flest dager hvor vi ikke snakker om hva som har skjedd med oss, er det utrolig godt og tryggende å vite at jeg har ei bestevenninne som forstår. Vi finner mye mot og styrke i hverandre. Det negative i bagasjen er byttet mot noe positivt nå, og Kine skal ha mye av takken for det, sier June.

Hun uttrykker stolthet for Kine og andre med lignende historier.

– De er virkelig noen krigere som står i det der. Og det er fint å se at det er mulig å komme seg ut noe sånt, og få et liv igjen. Jeg og Kine sitter her og har klart å få gode liv, tross det vi har opplevd. Det har gjort oss sterkere og til bedre medmennesker, tror jeg.

Jentenes oppfordring til voldtektsutsatte lyder slik:

– Snakk med noen om du har opplevd overgrep eller vold. Da blir det mye lettere. Det er ikke en hemmelighet man skal bære alene.