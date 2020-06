Toyota Hilux er både en arbeidsgamp og en legende. Den har fulgt oss i mer enn 50 år, er kjent for sin unike driftsikkerhet og framkommelighet.

Den har vært en av Norges mest solgte pickuper i en årrekke. Det er i det hele tatt mye pent å si om bilmodellen, men én ting har en del kunder reagert litt på. Nemlig at standardmotoren på 2,4 liter og 150 hestekrefter kan være litt i snaueste laget.

Dette er nok også grunnen til at Hilux har tapt markedsandeler mot andre og tøffe konkurrenter. Både Ford Ranger og VW Amarok har solgt bedre her hjemme enn Hilux så langt i år.

Dette er den nye topputgaven i Hilux-programmet, kalt Invincible,.

Ny og sterkere

Nå svarer altså Toyota på tiltale. Med en ny og oppgradert Hilux.

Nykommeren blir tilgjengelig med 2,8-liters dieselmaskin på 204 hestekrefter. Det tror vi vil være godt nytt for veldig mange kunder.

Med 500 Nm dreiemoment akselererer nå Hilux fra 0 til 100 km/t. på 10 sekunder. Det er 2.8 sekunder raskere enn den nåværende 2.4-literen.

Drivstofforbruket er oppgitt til på 0,78 l/mil.

Den nye 2.8-liters motoren blir tilgjengelig i Extra Cab og Double Cab-modellene, da med valget mellom en 6-trinns manuell girkasse og en 6-trinns automatisk girkasse, begge i kombinasjon med firehjulstrekk.

Selvfølgelig er det mer enn ny motor på en nye bil. Selv om grunndesignet er mye det samme, er det også en del endringer både utvendig og innvendig.

Også innvendig har Hilux blitt betydelig oppgradert.

Flere viktig nyheter

Om vi begynner innvendig, byr Toyota på nytt digitalt instrumentpanel, og en ny 8-tommers skjerm i midtkonsollen med knapper og brytere for enkel betjening, selv med grove arbeidshender eller med hansker på.

Multimedia-systemet har raskere software og skjermrespons. Den utstyres med både Apple CarPlay og Android Auto for integrasjon med smarttelefon.

Utstyrslisten inkluderer nøkkelløs tilgang og start, navigasjon, automatisk klimaanlegg, parkeringssensorer foran og bak og JBL Premium lydanlegg med ni høyttalere, for å nevne noe.

Mens vi utvendig kan nevne ny frontdesign, med det Toyota selv kaller "en ny, djerv og kraftfull tredimensjonal grill og frontfanger som gir pickupen en sterk tilstedeværelse og et kraftfullt utseende som understreker det tøffe, robuste kjør-hvor-som-helst renommeet".

Nye LED-lykter, både foran og bak er også på plass.

Toyota tilbyr nå også en ny toppversjon kalt Invincible, som byr på mer utstyr og tøffere styling.

Se alle bildene av nye Toyota Hilux her:

Habil offroader

For ingeniørene var det et mål å bevare offroad-egenskapene til Hilux, samtidig som de forbedret komforten på vanlig vei. Hilux en av få biler i klassen som fortsatt har en karosseri-på-ramme-arkitektur, som tåler vridningskrefter bedre og over lengre tid.

Komforten og kjørbarheten til nye Hilux skal være oppdatert gjennom forbedringer av demping- og servostyringssystemer. Den har fortsatt bladfjærer bak, men med ny design og nye foringer sørger sammen for bedre komfort på dårlig og hullete vei.

Det er ventet at bilen vil komme til Europa og Norge i løpet av oktober som 2021 modell. Prisene er ikke klare ennå.

