Kona satte klubbfremtiden i fare: – Tolerer ikke slikt i min familie

MLS-klubben LA Galaxy har publisert en uttalelse hvor de fordømmer en rekke Instagram-poster på profilen til Tea Katai, konen til midtbanespiller Aleksandar Katai. Tidligere på dagen publiserte Katai sterkt rasistiske meldinger rettet mot demonstrantene i Los Angeles. Etter at afroamerikaneren George Floyd døde som følge av politiets behandling i Minneapolis, Minnesota, forrige uke, har det vært voldsomme demonstrasjoner mot politivold i flere amerikanske byer.

Fotballfruens innlegg ble senere slettet, men ifølge Sports Illustrated skal hun blant annet ha oppfordret til vold mot demonstrantene, gjort narr av Black Lives Matter-bevegelsen og kalt demonstrantene for «motbydelige dyr.»

Ifølge klubbens pressemelding var det LA Galaxy som krevde at meldingene ble slettet fra Instagram. Tea Katais Instgram-profil er nå gjort privat.

– Uakseptabelt

Aleksandar Katai, som kom til LA Galaxy tidligere i år, har en fortid i blant annet serbiske Røde Stjerne og Alavés i La Liga. Han har spilt ni kamper for Serbias landslag. Etter konens uttalelser har han mottatt massiv kritikk fra Galaxy-supporterne. Selv tar Katai avstand fra konens meldinger.

– Min kones poster på sosiale media er uakseptable. Jeg deler ikke disse synspunktene og de tolereres ikke i min familie. Jeg vil sørge for at min familie og jeg gjør det som er nødvendig for å lære om, forstå, lytte til og gi støtte til det fargede samfunnet. Jeg vil gjøre det som skal til for å lære fra denne feilen og for å være en bedre alliert og talsperson for likeverd fremover. Jeg forstår at det vil ta tid å gjenvinne støtten fra folket i LA. Jeg er lei meg for den smerten disse postene har påført LA Galaxy-familien og alle allierte i kampen mot rasisme, sier Aleksandar Katai i en egen post på Instagram.

KREVER HANDLING: Misfornøyde supportere utenfor Dignity Health Sports Park. Foto: Twitter / @vita_0006

Men det er ikke alle som tror på beklagelsen.

– Skaff deg en skilsmisse, så kan vi kanskje godta unnsklydningen, skriver en Instagram-bruker under beklagelsen på Katais profil.

En annen supporter har på Twitter lagt ut et bilde av supportere utenfor Dignity Health Sports Park, hvor LA Galaxy spiller sine hjemmekamper. Supporterne holder opp et banner hvor de har krysset ut tallet 7, Katais draktnummer, med teksten «ingen rasister i klubben vår.»

Klubben støtter demonstrantene

Klubben skal i løpet av de neste dagene i møter med Katai, for å avgjøre hvordan de skal løse situasjonen. Klubben skriver også at de støtter de pågående demonstrasjonene i USA.

– Vi står ved protestene mot systematisk rasisme, sosial ulikhet, fordommer og vold.

Klubben har ikke sagt noe om hvilke konsekvenser dette vil få for den serbiske midtbanespilleren. Ifølge LA Times skal klubben ha blitt nedringt av supportere som krever at Katais kontrakt termineres.