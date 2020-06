NBA skal fullføres i Disney World: – Det er et vanvittig prosjekt

Hør hva NBA-ekspert Stig Omland har å si om oppstart-planene i videovinduet øverst.

Et forslag om å spille ferdig NBA-sesongen med 22 lag i Florida fra 31. juli ble torsdag godkjent med støtte fra 29 av 30 klubber i basketballigaen.

Forslaget var oppe til avstemming i NBAs såkalte Board of Governors og innebærer at 22 av lagene i ligaen skal fullføre sesongen på et Disney-eid anlegg i Orlando for å minimere risikoen for koronasmitte.

Dermed tyder alt på at NBA-sesongen vil bli fullført i Disney World.

Spillere isoleres i Disney World

Den svært populære fornøyelsesparken heter egentlig Walt Disney World Resort og består i hovedsak av fire store temaparker i tillegg til to badeparker.

Men det er ikke i Askepott-slottet at NBA skal avgjøres. For gjemt bort helt i enden av det enorme parkkomplekset finner man også ESPN Wide World of Sports. Det er ifølge NY Times et 220 dekar stort område med fasiliteter tilrettelagt for basketball, fotball, volleyball, lacrosse, baseball og cheerleading.

Det er her kampene vil foregå, mens spillere og støtteapparat vil bo i Disney World hvor Disney eier 18 hoteller, og hvor antagelig ett eller to vil bli brukt for å huse spillerne.

PARKKOMPLEKS: Det er planlagt å avslutte sesongen i anlegget ESPN Wide World of Sports som tilhører Disney World. Foto: John Raoux

– Det er et sjukt opplegg. Et vanvittig prosjekt, sier TV 2s Christian Paasche. Han er selv tidligere basketspiller på toppnivå i Norge og har tidligere kommentert NBA for både TV 2 og Canal+.

– NBA har enorme ressurser og hele opplegget virker å være svært gjennomarbeidet. USA har vært svært hardt rammet av koronaviruset, men det er ingen bedre egnet organisasjon til å få dette i boks på en trygg måte enn NBA.

Han får støtte av tidligere NBA-kommentator for TV 2 og mannen bak basketpodkasten Time Out, Stig Omland.

– Det blir ikke mer amerikansk enn dette, for å si det mildt. Men det er en gledelig nyhet.

Ifølge ESPN er planen at lagene skal reise til Orlando i begynnelsen av juli for å isolere seg og trene seg opp. I utgangspunktet vil man gjennomføre fem til seks kamper hver dag fordelt på tre arenaer. Etter hvert som lagene blir færre vil man gå over til å bruke to arenaer og så til slutt én.

ESPN forteller at det åpnes for at familiemedlemmer skal få bo i fornøyelsesparken etter hvert.

Flere kamper om dagen – Europa-vennlige sendetider

Paasche mener prosjektet er svært spennende også sett med norske øyne.

– Dette er et utstillingsvindu NBA aldri får igjen. USA er sulteforet på live idrett, samtidig kan basket og NBA få en boost også utenfor landets grenser. De skal spille fem eller seks kamper om dagen. Det betyr at mange av vil gå i Europa-vennlig sendetid. Vi kan få flere kamper før leggetid også her i Norge. Det er unikt, sier den tidligere basketkommentatoren.

– Dette er en enorm mulighet til ikke bare avslutte sesongen, men faktisk drive idretten videre.

Disney World har vært stengt for besøkende siden 15. mars, og har permittert tusenvis av ansatte. Selv om parken så vidt vil åpne for besøkende i midten av juli, vil NBA-restarten tilføre sårt tiltrengt inntekt. Det er ventet at ligaen vil bruke titalls millioner dollar på prosjektet.

– Det sier noe om ressursene NBA har. Samtidig ville det kostet dem mye ikke å fullføre sesongen på grunn av TV-inntektene de da ville gått glipp av, sier Paasche.

Det er ESPN som har rettighetene i USA, og de eies av Disney. Omland tror Disney nå gnir seg i hendene.

– Dette betyr mye for Disney. Jeg tror man vil få se en fantastisk tv-produksjon. Man tror også at de vil ha svært god tv-rating. Baseball sliter for øyeblikket med streik og uenigheter, så det er en gavepakke for NBA, som allerede er en stor tv-idrett i USA, men som har slitt litt de siste par årene. Dette er midt i blinken for dem, sier Omland.

Spilles mellom 31. juli og 12. oktober

Portland Trail Blazers var den eneste klubben som stemte imot forslaget, ifølge ESPN og The Athletic. Men Trail Blazers er angivelig blant de 22 lagene som kommer med i sesonginnspurten.

De 16 lagene som allerede ligger på sluttspillplassene skal spille, i tillegg til ytterligere fem lag fra avdeling vest og ett fra avdeling øst.

Det betyr angivelig at sesongen er over for Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves og Golden State Warriors.

Det ligger an til at sesongen spilles ferdig mellom 31. juli og 12. oktober, og at man starter med åtte grunnseriekamper hver før sluttspillet kommer i gang.

Den nordamerikanske basketballigaen har også siktet seg inn på 1. desember som oppstartsdato for 2020/21-sesongen. Årets sesong ble satt på pause av koronapandemien 11. mars.

(TV 2/©NTB)