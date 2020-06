Ny og forbedret FDJ-kontrakt for Borgli: – Kan åpne dører slik Hushovd og Kristoff har gjort

Det får TV 2 vite fra informert hold.

Kontrakten er på to år med en opsjon på forlengelse, noe som gjør at den tidligere oljeplattformarbeideren, som kun i relativt voksen alder begynte å sykle, minst blir å se på det franske topplaget ut 2022-sesongen.

– Laget har planer for Stine i det kommende Tour de France for damer

29-åringen fra Sandnes ble proff med det franske WorldTeam-laget FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope - søsterlaget til det tradisjonsrike herrelaget Groupama-FDJ - 1.august 2019.

Proffkontrakten kom på bordet etter en gjennombruddssesong som blant annet inneholdt sammenlagtseier i det spanske etapperittet Vuelta a Burgos Feminas.

– Vi er veldig glade for å kunne fortsette samarbeidet med FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Det betyr mye for Stine, som befester posisjonen på det høyeste nivået i verden. Laget har hatt ønsker om en forlenging og har blant annet planer for Stine i det kommende Tour de France for kvinner. For Stine betyr det trygghet for sykkelkarrieren med et solid støtteapparat i et av de største lagene i WorldTouren. I Sandnes har Stine solid støtte fra lokale fans og næringsliv som gir det som trengs for å satse på dette nivået. Vi er veldig fornøyde med det sportslige og økonomiske i avtalene med FDJ, sier pappa Pål Morten Borgli til TV 2.

– Kan bidra til å åpne dører for norske ryttere på vei opp

Borgli er en av tre norske kvinnesyklister som har arbeidsgiveren sin på sportens høyeste nivå, sammen med Katrine Aalerud i Movistar og Susanne Andersen i Team Sunweb.

Mads Kaggestad, TV 2s sykkelekspert, tror kontinuitet i norske ryttere på WorldTour-nivå er vesentlig om norsk kvinnesykling skal utvikle seg.

– Forlengelsen viser at laget ser et potensial i Borgli som de ønsker å utvikle videre og som de har tro på. Hun er en offensiv person som takler kupert terreng bra. Slik jeg kjenner Borgli, tror jeg hun har god innflytelse på lagets medlemmer og at hun viser en holdning som franske sykkelledere lar seg begeistre av. Det er også veldig bra for norsk sykkelsport at vi har en som får muligheten til å etablere seg på et av de store lagene over tid. Vi vet fra tidligere at det kan bidra til å øke interessen for norske ryttere, og Stine kan bidra til å åpne dører for norske ryttere på vei opp på samme måte som vi har sett at Hushovd, Boasson Hagen, Arvesen og Kristoff har gjort, sier Kaggestad.