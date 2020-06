Foreslår å åpne alle grenser i Europa fra slutten av juni

Justisminister Monica Mæland deltar fredag på et EU-møte hvor det blir foreslått å åpne alle grenser i Europa i slutten av denne måneden. Det kommer trolig nye norske reiseråd 12 .juni.

– Vi er veldig nær en situasjon hvor vi bør fjerne all grensekontroll og restriksjoner innen slutten av juni, sa EUs justiskommissær Ylva Johansson til TV-kanalen Euronews torsdag kveld.

Hun viser til at smittesituasjonen har bedret seg raskt i i mange EU-land.

Hva gjør Norge?

Johansson vil legge fram et forslag om dette på EUs justisministermøte fredag. Temaet for møtet er pandemien, grensekontroll og målet om fri bevegelse av personer i EU.

Hun ber deltagerne på møtet om å åpne grensene så raskt som mulig, og innen slutten av denne måneden.

Justisminister Monica Mæland har deltatt på de ukentlige møtene med sine kolleger de siste ukene. Norge er ett av 26 land i Schengen-samarbeidet. Disse landene har normalt ingen grensekontroll seg imellom.

Etter at koronasmitten spredte seg i hele Europa stengte en rekke land grensene mot andre land. Det gjorde også Norge. Mæland deltar også på videokonferansen med de andre justisministrene i dag.

Nye råd neste uke

Fra 15. juni er det mulig for nordmenn å reise til Danmark med visse restriksjoner. Blant annet må du bestille seks overnattinger på forhånd, og det er ikke mulig å bo i for eksempel København.

Regjeringen har lovet nye reiseråd for Norden før den 15. juni. Etter det TV 2 erfarer kommer disse rådene rundt den 12.juni.

Island og Finland kan bli de neste landene som åpnes for norske reisende, mens det fortsatt er usikkerhet knyttet til Sverige på grunn av smittesituasjonen. UD fraråder fortsatt alle utenlandsreiser fram til 20. august.

EUs justiskommissær er fornøyd med at både Frankrike og Belgia har annonsert at de åpner grensene fra 15. juni av. Italia åpnet grensene for få dager siden. Tyskland har lenge hatt åpne grenser.