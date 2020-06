Tusenvis varsler at de vil demonstrere: – Politiet kommer ikke til å gripe inn

Flere tusen varsler i sosiale medier at de vil møte opp på fredagens demonstrasjon. Politiet ber folk om å følge smittevernreglene, men forbyr ikke en større samling.

Grunnet smittevernregler er demonstrasjonen fredag ettermiddag flyttet fra den amerikanske ambassaden til Stortinget, der kun 50 utvalgte demonstranter skal samles, opplyser arrangørene på Facebook.

På sosiale medier oppfordrer likevel flere hverandre til å møte opp, og trosse arrangørenes beskjed.

– Håper folk møter opp ved ambassaden kl 16.00 uavhengig av hva arrangørene sier, skriver en bruker i Facebook-arrangementet.

– Vi er 18.000 mennesker som vil ha slutt på rasisme mot svarte mennesker, de kan ikke stoppe oss, skriver en annen.

SVERIGE: Onsdag demonstrerte flere tusen i Stockholms gater I forbindelse med afroamerikanske George Floyds død. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Politiet stenger vei

Mer enn 19.000 personer har meldt seg på Facebook-arrangementet, som har fått navnet «We can´t breathe - rettferdighet for George Floyd».

Politiet vil ikke forby en større folkemengde på demonstrasjonen.

– Politiets rolle er å sikre ytringsfriheten, og oppfordrer folk til å benytte seg av den og sørge for at budskapet kommer frem, sier sier stabsjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt.

De kommer ikke til å gripe inn så lenge demonstrasjonen foregår innenfor lover og regler, selv hvis det dukker opp flere enn 50 personer.

– Smittevernsansvaret ligger på arrangøren og på enkeltpersoner, så politiet kommer ikke til å gripe inn med mindre det oppstår ekstreme situasjoner, forteller Nilssen.



Politiet opplyser at de har stengt en vei i forbindelse med demonstrasjonen utenfor USAs ambassade.

– I den forbindelse vil Sørkedalsveien bli stengt for all trafikk, syklende og gående i begge retninger, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Veien stenges mellom krysset Holmenkollveien/Sørkedalsveien og opp til krysset Gamle Hovseter vei/Sørkedalsveien fra klokken 13 fredag.

– Veien blir åpnet igjen når det er hensiktsmessig, skriver politiet, og gjør oppmerksom på at det kan bli utfordringer med redusert kapasitet på t-banens linje 2 i samme periode.

En mann sitter under et graffiti-verk av afroamerikanske George Floyd, som døde under en pågripelse i Minneapolis. Foto: Baz Ratner / REUTERS

Fire tusen påmeldt i Stavanger

I Stavanger er det planlagt en stor solidaritetsmarkering lørdag, og kommunen ber folk følge smittevernreglene, skriver NTB.

Smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger påpeker at kommunen ikke anbefaler store folkemengder, men de forbyr ikke demonstrasjonen. Kommunen skriver i en pressemelding at de ser verdien av å samles rundt en viktig sak til tross for koronareglene.

– Vi gir i utgangspunktet ikke dispensasjon eller forbud fra Covid 19-forskriften, men kan gi veiledning på smitteverntiltak. Det er arrangøren selv som er ansvarlig for å følge gjeldende anbefalinger, sier han.

4.000 har svart på Facebook at de skal delta i demonstrasjonen i Stavanger.

Også i Bergen skal det holdes demonstrasjon fredag ettermiddag, mens en markering i Trondheim er flyttet til 15. juni.

Fikk ikke dispensasjon

Arrangørene i Oslo besluttet torsdag at demonstrasjonen mot politivold og rasisme kun skal bestå av 50 personer. I tillegg skal det organiseres enn menneskelig kjede av 750 personer som har meldt seg på arrangementet.

– Vi har fått beskjed fra kommunen om at uten en dispensasjon fra Helsedirektoratet kan vi ikke samle flere enn 50 på ett sted, sa Rawha Yohaness da til Klassekampen.

Hun er styremedlem i African Student Association, som er arrangører sammen med organisasjonen Arise.

Smitteverntiltakene har begrenset muligheten for å gjennomføre arrangementene slik det egentlig var planlagt.

Utløst protester

Afroamerikanske George Floyd døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis den 25. mai, noe som har utløst demonstrasjoner og protester mot rasisme og politivold over flere byer i USA og over hele verden.

I etterkant har det vært både fredelige demonstrasjoner mot rasisme og politivold og opptøyer mange steder i USA og i en rekke andre land. I Sverige demonstrerte rundt 1.000 personer i Malmö torsdag, og flere tusen deltok i en tilsvarende markering i Stockholm onsdag.

Demonstrasjonene i USA mot politivold er de største i landet på flere tiår, og demonstrantene ber myndighetene og politiet om å lytte til deres rop om hjelp.