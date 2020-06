Politibetjenten som gikk ned på kne får kritikk av kolleger

Folk tok til gatene i den svenske hovedstaden onsdag for å demonstrere mot politivold og rasisme i kjølvannet av George Floyds død.

Omgitt av et hundretalls demonstranter gjorde den kvinnelige politibetjenten noe som har fått stor oppmerksomhet.

Politibetjenten gikk ned på kne og holdt opp et banner med teksten «White silence is violence». Å knele er blitt et symbol på motstand mot undertrykkelse og politivold i USA.

Demonstrantene rundt henne jublet, og folk rundt tok til tårene, forteller Rasmus Åman, som filmet hendelsen. Videoen viser at flere ville klemme politibetjenten etter solidaritetshandlingen.

Se den mye omtalte videoen øverst i artikkelen.

Får kritikk

Samtidig som politikvinnen hylles for sin opptreden under demonstrasjonene, får hun også kritikk fra kolleger, skriver Aftonbladet.

På en Facebook-gruppe for svenske politifolk har hendelsen ført til debatt om objektivitetskravet som stilles til politifolk i tjeneste.

«Uproft av en politibetjent i tjeneste og i uniform å delta i en ulovlig demonstrasjon», skriver én, ifølge Aftonbladet.

En annen stiller spørsmål ved hvordan det hadde tatt seg ut om en politibetjent hadde tatt parti under en høyreekstrem demonstrasjon.

Andre hyller imidlertid politibetjentens opptreden, og mener det hun gjorde var en riktig støtteerklæring til kampen mot rasisme.

Granskes internt

Politibetjenten ønsker ikke selv å kommentere saken overfor Aftonbladet.

Fungerende vaktkommandør Carolina Paasikvi i Stockholm-politiet sier hendelsesforløpet er uklart, men at episoden skal granskes internt.

— Det jeg kan si er at ulike personer på stedet har oppfattet situasjonen på ulike måter, sier hun til avisen.