Trusselbrevet: «VILL LASTE OPP VIDEO AV HENNE SISTE MINUTER»

Trusselbrevet er grunnlaget for det som lenge var politiets hovedteori, nemlig at Anne-Elisabeth Hagen var bortført mot sin vilje av ukjente gjerningspersoner.

I fjor sommer ble teorien endret til at hun er drept, trolig i hjemmet sitt. Ektemann Tom Hagen er siktet for drapet, men nekter straffskyld og er løslatt fra varetekt.

Den 70 år gamle milliardæren og ekteparets tre voksne barn er fremdeles overbeviste om at Anne-Elisabeth er bortført. De mener at politiet er på villspor, og at trusselbrevet er reelt.

«FØLG INSTRUKTIONER»

Trusselbrevet er skrevet på gebrokkent norsk og med store bokstaver. For første gang blir brevet nå gjengitt ordrett offentlig. Slik begynner brevet:

«VI HAR DIN KONA ANNE ELISABETH. OM DU VILL SEE HENNE IGJEN. DU VILL LESE OG FØLG INSTRUKSTIONER PERFEKT».

Det var Tom Hagen selv som fant trusselbrevet like innenfor ytterdøren da han kom hjem 31. oktober 2018. Det var VG som først omtalte innholdet, men også TV 2 har tilgang til trusselbrevet.

«DIN NORMAL REAKTION VILL VÆRE Å RINGE POLITI SÅ DEM KAN HJELP FINNE HENNE», heter det videre i brevet.

Advares mot politi og presse

Deretter advares Hagen mot å kontakte politi eller presse:

«VI VELGER FRIHET FORAN PENGER. VI TAR NED RISIKO VED DREPE OG KVITTES MED KROPP TILL ANNE ELISABETH OG FORSVINNE.»

Forfatterne av trusselbrevet skriver at Hagen ikke må tro at han kan koble inn politiet på en skjult måte. «DÅRLIG IDE», skriver de, og sier de har holdt øye med Hagen og flere navngitte personer i hans omgangskrets.

De angivelige kidnapperne mener «POLITI ER DÅRLIG VÆRE DISKRE», spesielt når de leter etter savnede personer. Bruk av helikopter og politihunder vil avsløre dem, heter det i brevet.

«SOM DU KAN GJETTE VI KREVE PENGER FOR RETURN ANNE ELISABETH I LIVE», står det, etterfulgt av tydelige instruksjoner i hvordan Hagen kan kommunisere med kidnapperne via Bitcoin-koder.

«TRYGG OMRÅDE»

Videre skriver brevforfatterne at dersom Hagen betaler «VI SLIP FRI LANGT FRA DIN OG HENNES HUS. MEN VI SLIP FRI I TRYGG OMRÅDE OG MOBIL TELEFON SÅ HENNE KAN RING DEG».

Dersom han ikke betaler, derimot, skriver de at «VI VILL LASTE OPP VIDEO AV HENNE SISTE MINUTER PÅ WEBSIDE OM EN TID. NOEN VILL SIKKER FINNE OG VISE TILL DEG».

Brevet avsluttes med detaljert informasjon om hvordan løsepengene skal overføres i kryptovalutaen Monero.

Svein Holden ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

Ifølge VG sendte Tom Hagen så sent som i forrige uke en kodet melding til den angivelige motparten, som betyr at han ønsker å betale.

Fra tidligere har Hagen betalt et tosifret millionbeløp med håp om å få livstegn fra kona. I løpet av 19 måneder har det ikke kommet et eneste tegn til at hun er i live.

Et av Hagens voksne barn hevder i et brev, som du kan lese her, at politiet på et tidspunkt innledet kommunikasjon med motparten via kryptovaluta – under dekke av å være Tom Hagen. Ifølge Hagens barn har politiet beklaget dette og beskrevet det som en feil.

Torsdag besluttet Hagen, etter råd fra sin forsvarer, at han ikke vil gå i nye avhør med politiet. Årsaken er at han mener politiet er på ville veier, og at han ikke er fornøyd med hvordan politiet omtaler han i offentligheten.