En av to mener at utbyggingen i strandsonen bør reduseres eller stanses, ifølge en undersøkelse.

Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for organisasjonen Norsk Friluftsliv.

I undersøkelsen kommer det fram at 49 prosent av de spurte ønsker at utbyggingen i strandsonen bør reduseres eller stanses.

32 prosent svarer at det bør tillates mer utbygging på samme nivå som i dag eller utbygge mer enn i dag. Det er 2 prosentpoeng flere enn da samme undersøkelse ble gjennomført i fjor.

Det er særlig de med over 1 million i årsinntekt som mener at det bør bygges mer i strandsonen. 10 prosent svarer dette.

REAGERER: Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv mener at regelverket for bygging i strandsonen må tydeliggjøres. Foto: Erik Edland / TV 2

Besøker hytta uansett

Generalsekretær Lasse Heimdal i organisasjonen Norsk Friluftsliv sier undersøkelsen tydelig viser at folk ønsker å bevare strandsonen.

I undersøkelsen ble 1005 nordmenn presentert for påstanden «Strandsonen blir stadig mindre tilgjengelig for folk flest, grunnet utbygging»

Heimdal reagerer kraftig på regjeringens forslag om å tillate mer bygging i strandsonen.

– Folk slutter ikke å besøke hytta eller sjøboden sin fordi den ikke ligger i vannskropa. Ingen har behov for å stå i vinduet med fiskestanga og fiske, sier Heimdal til TV 2.

Han mener heller at regelverket bør gå i motsatt retning av det regjeringen foreslår.

– Vi trenger en innstramming. Det finnes utallige eksempler på at dagens lovverk ikke fungerer godt nok. Hensynet til strandsonen blir ikke ivaretatt fordi det ikke er gode nok nasjonale føringer, sier han, som viser blant annet til alle som får dispensasjon fra lovverket for å bygge i strandsonen.

Halvparten fikk dispensasjon

I 2018 det ble behandlet 1319 søknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs sjøen utenom tettsteder. 751 av søknadene ble innvilget etter at det ble gitt dispensasjon fra regelverket, ifølge tall fra SSB.

Omkring 70 prosent av strandsonen langs kysten i Norge er tilgjengelig for opphold og ferdsel. I Oslo gjelder dette imidlertid bare 30 prosent.

Heimdal understreker at han godt kan forstå at situasjonen er ulik i landet, hvor enkelte områder langs kysten er mer presset enn andre, men han mener likevel at regjeringens forslag sender feil signal.

– Strandsonen tilhører allmennheten, og det å tillate mer privat bygging er å frata fellesskapet en gode.

Heimdal sier at noen av dispensasjonssøknadene som er blitt gitt, kan ha blitt gitt med god grunn. Men han sier at trenden er tydelig.

– For en kommune har kanskje ikke en, to eller tre godkjente dispensasjonssøknader en stor betydning, men når man ser summen over år, så ser man at strandsonen bygges ned bit for bit, sier han.

- Tonedøvt

Siri Smith-Meyer Jonassen kommer opprinnelig til Oslo, men valgte å bosette seg på Tjøme i Vestfold og Telemark på grunn av naturen.

Hun reagerer sterkt på regjeringens forslag om å bygge mer i strandsonen.

FEIL RETNING: Siri Smith-Meyer Jonassen mener forslaget fra regjeringen om å bygge mer i strandsonen er tonedøvt. Foto: Privat

– Det er å gå i helt feil retning. Det er tonedøvt. Strandsonen bør vernes for utbygging i størst mulig grad, og den delen av kysten som ikke er mest presset, må vernes om. Mange steder er strandsonen utbygget langt mer enn det som er ønskelig. Ikke minst gjelder dette rundt Oslo-fjorden og i flere kystkommuner, som hos oss her i Færder, sier hun til TV 2.

Smith-Meyer Jonassen er valgt inn i kommunestyret i Færder og er uavhengig medlem av felleslista SV/Rødt.

Kommunen har vedtatt å se på mulighetene for å få i gang et prosjekt for å fjerne ulovlige stengsler som bidrar til å hindre ferdsel i strandsonen.

– Strandsonen er veldig viktig for folk, både for livskvalitet og helse, og også en viktig del av vår kultur. Det har en høy verdi for folk å kunne oppholde seg langs sjøen.Dette gjelder for både fastboende, hytteeiere og besøkende, sier hun.

Bygging i strandsonen Det er byggeforbud innenfor 100-metersbeltet i strandsonen etter plan- og bygningslovens § 1-8. Forbudet er for å ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Nybygging og oftest også tilbygg og påbygg krever dispensasjon fra lovverket.



I tillegg til å foreslå mer bygging i strandsonen i de områdene der strandsonen er mindre presset, har regjeringen også sendt ut et forslag på høring om å gjøre det lettere for kommuner å gi dispensasjoner fra byggeforbudet i 100-metersbeltet.

Høringsfristen er i september.

Må være varsom

En av tingene hun reagerer på i forslaget, er at det vil bli vanskeligere for fylkesmannen og domstolene å overprøve kommunenes vedtak, og at fylkesmannen vil miste mye av den veiledende rollen instansen har i dag.

I høringsforslaget står det blant annet at «fylkesmannen skal være varsom i sin overprøving av kommunens vektlegging av fordeler og ulemper i dispensasjonssaken».

– Det vil være store forskjeller blant lokalpolitikere når det gjelder hva som skal vektlegges av fordeler og ulemper i dispensasjonssaker. Naturen og allmennhetens tilgang har blitt nedprioritert blant mange lokalpolitikere, sier Smith-Meyer Jonassen.

– Dispensasjoner er en viktig årsak til at strandsonen er blitt bygget ned bit for bit over lang tid, sier hun.

TAR HENSYN: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup mener det nye forslaget om å bytte ut mer i strandsonen i områder som ikke er presset, tar hensyn til forskjellene i landet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Tar hensyn til forskjeller

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup skriver han i en e-post til TV 2 at det forskjeller i det langstrangte landet og sier at man må ta hensyn til det.

Mens Oslofjordregionen har mye utbygd strandsone og høyt press, er det store områder i resten av landet som ikke er under press, sier Astrup.

– Derfor må vi ha en differensiert forvaltning, som tar hensyn til forskjellene, samtidig som den gir tydelige retningslinjer for hva som skal være lov, og hva som ikke skal være lov, skriver han.

Astrup skriver at regjeringen vil opprettholde strenge retningslinjer i pressområdene, mens de vil gi mer frihet for å planlegge for utbygging i områder der det ikke er høyt press.

– De nye retningslinjene er tydelige på at hensynet til natur, miljø og allemannsretten må veie tungt i kommuneplanene for strandsonen. Innenfor de rammene kan kommunene legge til rette for arbeidsplasser og aktivitet i de delene av landet der strandsonen ikke er under press, skriver statsråden.