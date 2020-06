YouTube-stjerne tatt for plyndring

I forbindelse med de massive demonstrasjonene etter drapet på George Floyds i forrige uke, har flere butikker og bygninger blitt plyndret i USA.

Nå skal også YouTube-personligheten Jake Paul (23), som er kjent for sine kontroversielle videoer og har over 17 millioner følgere på plattformen, være innblandet i de kriminelle handlingene, ifølge avisen USA Today.

Torsdag opplyste politiet i Scottsdale i Arizona at 23-åringen er siktet for å ha oppholdt seg ulovlig på et kjøpesenter som ble vandalisert og plyndret.

Svarte på Twitter

23-åringen ser derimot ikke ut til å ha blitt sterkt preget av siktelsen, og uttalte følgende på sin egen Twitter-konto, torsdag:

«Gi meg dommen og la oss sette fokuset tilbake på George Floyd og Black Lives Matter.»

Ifølge Pauls egen forklaring gikk han tilfeldig forbi det stengte senteret, da en gruppe med mennesker vandaliserte butikkene.

Politirapporten konstaterer derimot at han skal han ha blitt med på ugjerningen, og senere nektet å forlate kjøpesenteret etter å ha fått ordre fra et politihelikopter.

30.000 underskrifter for arrestasjon

Videoer lagt ut av Pauls fotograf viste hvordan Paul og vennene hans satte fyrverkeri inn i inngangen til kjøpesenteret.

Paul la også selv ut videoer på Instagram lørdag kveld, og sa at han hadde blitt tåregasset av politiet på Scottsdale Fashion Square.

YouTuberens stunt fikk derimot raskt kritikk etter å ha kommet på nett, og en bruker skrev blant annet:

«Jake Paul, en millionær, plyndrer et kjøpesenter, slik at han kunne legge ut en YouTube-video om det og legge mer til formuen.»

23-åringen var opprinnelig ikke blant de 20 personene som politiet rapporterte at de hadde arrestert etter hendelsene lørdag. Det ble det derimot en endring på etter at politiet mottok en begjæring om arrestasjon av Paul med nesten 30 000 underskrifter, torsdag morgen.

«Viktig at folk ser»

Paul svarte søndag i en uttalelse på Twitter at ingen i gruppen hans var engasjert i plyndring eller hærverk og i stedet tilbrakte dagen på fredelig vis med å protestere «mot en av de mest forferdelige urettferdighetene landet vårt noensinne har sett».

«Jeg kondolerer ikke vold, plyndring eller brudd på loven; men jeg forstår sinne og frustrasjon som førte til ødeleggelsen vi var vitne til», skrev Paul.

«Selv om det ikke er svaret, er det viktig at folk ser det og samlet skal finne ut hvordan de kan komme videre på en sunn måte.»

YouTuberen må nå møte for stevning i Scottsdale byrett den 8. juni.

YouTube-brødre

Jake Paul er broren til YouTuberen Logan Paul (25), som i 2018 vakte stor negativ og internasjonal oppmerksomhet etter å ha filmet en mann som hadde tatt selvmord i en japansk skog kalt «selvmordsskogen».

I 2017 hadde begge brødrene inntekter fra YouTube-karrierene sine, som tilsvarte rundt 100 millioner kroner hver.