Skuespiller slår tilbake etter sexhets og sjikane fra fotballfans

Skuespiller Sara Sálamo er et kjent ansikt i Spania. 28-åringen har medvirket i kjente filmer som Everybody Knows og Perdida, og har også en rolle i Netflix-serien Brigada Costa del Sol.

For tiden er hun aktuell med sin debutroman El ocaso del mono que arañaba la pared.

Hun har også blitt kjent for sitt engasjement for dyrevelferd. Sálamo har 870 000 følgere på Instagram, og bruker sosiale medier flittig som et politisk virkemiddel. Nylig gikk hun hardt ut mot to spanske tyrefektere.

Har barn med Real Madrid-stjerne

Likevel er hun for enkelte best kjent gjennom å være partneren til Real Madrid-stjernen Isco. Men Sálamo er svært lite fornøyd med merkelappen: «Fotballspillerens kone».

– Jeg skjønner ikke hvorfor folk forventer en spesifikk oppførsel fra personer de ikke kjenner. Jeg bryr meg ikke om hva folk tenker om meg. Min mann kjenner meg gjennom min jobb, jeg jobber daglig med 20 000 prosjekter, jeg tjener mine egne penger og likevel må jeg tåle slike beskrivelser om meg og slik forakt på daglig basis. Det er veldig trist, sier Sálamo i et intervju med avisen El Mundo.

Hun forteller at hun jevnlig mottar trusler og sex-hets på grunn av sitt engasjement på sosiale medier.

– Jeg blokkerer i gjennomsnitt 200 personer på Twitter daglig på grunn av det. Det er ikke greit.

– Når jeg utleverer meg selv på den måten på sosiale medier, så er det fordi jeg føler at jeg, gjennom å ha så mange følgere, har en stemme som jeg må bruke bevisst. Jeg synes ikke det er greit å bruke min Instagram bare for å si «se hvor søt jeg er og hvor bra denne buksen ser ut på meg». Jeg vet at jeg kan nå mange mennesker, og jeg kjemper i grunn kun for rettighetene og friheten til mennesker og dyr. Jeg ønsker bare å rope ut at man må vise mer respekt overfor kvinner, minoriteter og dyr. Jeg stopper ikke opp og tenker over konsekvensene for jeg forsvarer ting som burde være udiskutable.

Får skylden for Iscos dårlige form

Sálamo ble sammen med Isco i 2017, og i juli 2019 ble det spanske superparet foreldre til gutten Theo. Isco er en viktig bidragsyter for både Real Madrid og det spanske landslaget. De siste sesongene har han imidlertid vært gjenstand for en del kritikk blant egne fans, og 28-åringen har ikke vært like fremtredende på banen som tidligere.

Skylden for det har enkelte valgt å legge på Sálomo og hennes angivelige dårlige innflytelse på fotballspilleren utenfor banen.

– Det er helt absurd å måtte svare på dette. Det er morsomt, sier romandebutanten til El Mundo og forteller at midtbanespilleren scoret sitt eneste hat trick i karrieren etter at de ble sammen.

I mai var det tidvis store demonstasjoner i Madrid mot de strenge koronatiltakene som spanske myndigheter innførte. Isco fikk oppmerksomhet da han likte en melding på Twitter som omtalte demonstrantene som «drittsekker», og gikk senere ut og beklaget på sosiale medier.

Langer ut mot trangsynte fotballfans

Det reagerer Sálamo på. Hun mener at fotballspillere nærmest blir tvunget til å tenke og leve på et bestemt vis, og mener det kun er aksept for den stereotypiske fotballspilleren som trener og spiller fotball uten å involvere seg i samfunnet ellers.

– Først og fremst viser det hvilket publikum fotball har. Klisjeen er utrolig: Du har dette yrket og dermed har du denne holdningen. Og hvis du er partneren til en fotballspiller har alle allerede gjort seg opp en mening om hvordan du er. Folk som har disse fordommene burde lese litt mer og fore sitt eget intellekt og sin egen sjel.

– Det virker som om du ikke kan ha penger og samtidig forsvare folkehelsen. Det er idiotisk.

Neste uke starter La Liga igjen, og Isco kan igjen ikle seg den helhvite Real Madrid-drakten. Sara Sálomo legger ikke skjul på at det har vært en tøff tid etter at paret fikk lille Theo. Pandemien har herjet i Spania, mens hun har sjonglert arbeidet som forfatter og skuespiller, samtidig som hun har vennet seg til den nye morsrollen.

– To måneder etter fødselen tok jeg med meg min nyfødte sønn til Uruguay for å spille inn filmen El año de la furia som ikke har kommet ut ennå. Jeg satt med brystpumpen når vi ikke filmet. Det var ganske intenst. Det var veldig hardt. Jeg har grått mye på grunn av følelsen av at jeg ikke har klart å levere hundre prosent verken som mor eller skuespiller. Det er en komplisert konflikt, sier 28-åringen.