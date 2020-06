Tidligere etterforskningsleder: Madeleine McCann-mistenkt avslørt på nettforum

En 43 år gammel tysker er mistenkt for å i 2007 ha kidnappet og drept Madeleine McCann.

43-åringens digitale fotspor kan bli avgjørende i oppklaringen av det 13 år gamle mysteriet, skriver The Times.

Tyskeren ble koblet til Maddie-saken i 2017, da den kontroversielle portugisiske etterforskninggsjefen Goncalo Amaral (60) utpekte ham som hovedmistenkt.

SKREV BOK: Tidligere etterforskningsleder Goncalo Amaral under lanseringen av boka « Sannheten i løgnene», som han skrev om Madeleine McCann-saken, i Lisboa i 2008. Foto: Joao Henriques/AP

Chattet om Maddie-saken

Amaral fortalte i 2017 portugisiske medier at «vesentlig» informasjon om tyskeren hadde dukket opp.

Denne informasjonen skal ifølge Amaral ha vært at tyskeren diskuterte Madeleine-forsvinningen i et nettforum.

Amaral kalte tyskeren, som også i 2008 var mistenkt for å ha noe med forsvinningen å gjøre, for en «barnemorder».

– Mange år senere viser det seg at det har vært en samtale på et internettforum mellom denne personen og en annen, hvor de prater om Madeleine, sier Amaral.

CAMPINGBIL: Denne bilen brukte den 43 år gamle tyskeren til å kjøre rundt på Algarvekysten med. Foto: AP

Voldtok 72-åring

Det var onsdag at Scotland Yard kom med ny informasjon om mannen.

Han blir beskrevet som hvit, rundt 180 centimeter høy, tynn, og med kort, blondt hår. Han var rundt 30 år gammel i 2007.

Tyskeren soner nå en fengselsdom etter å ha voldtatt en 72 år gammel amerikansk turist i Praia da Luz.

Voldtekten fant ifølge Evening Standard sted to år før Madeleine forsvant – og da i det samme feriekomplekset treåringen ble kidnappet fra, Ocean Club.

KIDNAPPET: En kvinne går forbi ferieleiligheten Madeleine McCann ble kidnappet fra i 2007, i Praia da Luz sør i Portugal. Foto: Armando Franca/AP

Tyskeren har tidligere blitt dømt for to overgrep mot barn. Tysk politi omtaler ham som en sexforbryter.

Mellom 1995 og 2007 levde tyskeren et rotløst liv på Algarvekysten, og politiet mener at han stod bak flere innbrudd i hotell- og feriekomplekser i området.

Etterforskningsleder Christian Hoppe sier at én teori er at tyskeren brøt seg inn i McCann-familiens ferieleilighet og oppdaget den sovende jenta og kidnappet henne.

GIR IKKE OPP HÅPET: Madeleine McCanns foreldre, Kate og Gerry McCann, under en pressekonferanse i London 12. mai 2011. Foto: Carl De Souza/AP

En time før Maddie forsvant, hadde tyskeren en én time lang telefonsamtale.

Den hvite og sennepsgule campingbilen hans ble sett i området på gjerningstidspunktet.

Dagen etter at Maddie forsvant, omregistrerte han bilen.

Madeleine McCann ville fylt 17 år 12. mai. Foreldrene hennes, Kate og Gerry McCann, sier ifølge The Guardian at de ikke har gitt opp håpet om at hun er i live.

Tysk politi og Scotland Yard etterforsker saken som en drapssak.