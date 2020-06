Mangeårig Oslo-gjengleder (29) dømt for første gang

Gjenglederen er dømt til syv års fengsel – ett år mindre enn statsadvokaten ba om.

Ifølge dommen har 29-åringen bestilt to alvorlige voldslovbrudd:

I 2012, på Furuset, ble den daværende lederen av den konkurrerende kriminelle gjengen Furuset Bad Boys skutt i bekkenet med hagle utenfor leiligheten sin. Mannen overlevde hendelsen.

I 2015, i en leilighet på Holmlia, ble en familiefar holdt innesperret og torturert i to døgn. Årsaken var at han ble beskyldt for å ha stjålet noe narkotika.

Gjenglederen nekter straffskyld i saken. Han sier han medvirket til hendelsen i 2012, men at han slett ikke ønsket fornærmede drept. Kidnappingen i 2015 nekter han enhver befatning med.

– Dommen er en stor skandale. Hadde det ikke vært for at vi bor i Norge, ville jeg sagt at dommen var rigget. Men jeg vil langt på vei si at det er en politisk dom, og at rettssikkerheten har tapt, sier mannens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, til TV 2.

Anker dommen

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien. Foto: NTB scanpix

Han mener videre at dommen er tynn.

– De har brukt én setning på å domfelle ham for forholdet i 2012 og vist til ett bevis de ikke har skjønt. De har brukt noen flere setninger på å domfelle ham for forholdet i 2015 og heller ikke her skjønt bevisene, mener Bratlien.

– Dommen er ekstremt overfladisk og uverdig en norsk domstol. Den vil selvsagt bli anket, sier forsvareren.

Norsk-albaneren mener ikke selv å ha ledet noen gjeng, men sier han «nyter respekt i miljøet» og «blir lyttet til» fordi han «mener og gjør ting det står respekt av».

Kilder både i politiet og i det kriminelle miljøet peker likevel tydelig på 29-åringen som leder for Holmlia-gjengen – i hvert fall frem til gjengen splittet seg i flere fraksjoner i perioden 2016-2017.

I den over 30 sider lange dommen beskriver retten Young Bloods – eller Holmlia-gjengen, som den også kalles – som et miljø der narkotikaomsetning er en sentral del av virksomheten.

«I periodene tiltalebeslutningene dekker, var N.N. (29-åringen) lederen av Holmliagjengen», slår retten fast. Dette baserer retten blant annet på forklaringene til flere politifolk med god kjennskap til miljøet.

Eskalerende konflikt

Bakgrunnen for drapsforsøket i 2012 var at en ung mann fra Holmlia skyldte penger til en annen ung mann tilknyttet den konkurrerende gjengen Furuset Bad Boys.

Den unge mannen fra Holmlia tok kontakt med gjenglederen for å søke hjelp. Gjenglederen satte derfor opp et møte, men på dette møtet ble den unge gutten banket opp.

Dermed ønsket gjenglederen, som ikke selv var til stede på møtet, å snakke med den daværende lederen av Furuset Bad Boys. De to truet hverandre høylytt over telefon, ifølge dommen.

Dermed tok Young Bloods-lederen initiativ til at flere andre personer skulle oppsøke Furuset Bad Boys-lederen ved hans leilighet med skytevåpen og kniv.

«Din mammapuler»

Da Furuset Bad Boys-lederen ikke svarte på callinganlegget eller over telefon, fikk han flere meldinger fra et Young Bloods-medlem som stod utenfor. «Vi er her hvor er du» og «Kom ut din mammapuler», stod det i meldingene.

Bevæpnet med en kryddermorter løp Furuset Bad Boys-lederen ut døra for å jage vekk mennene. Da ble det løsnet flere skudd.

Furuset Bad Boys-lederen reagerte ifølge dommen med å heve armene og rope «Skyt meg!». Senere ble han skutt i bekkenet med hagle på kloss hold.

Gjerningsmennene sparket ham deretter gjentatte ganger og kuttet ham med kniv, ifølge dommen. Politiet har kun klart å identifisere én av gjerningsmennene på stedet, og han er nå dømt til fire og et halvt års fengsel.

«Hagelskuddet drepte ikke N.N. (fornærmede) fordi han tilfeldigvis ikke ble truffet i vitale kroppsdeler og fordi han raskt fikk nødvendig legehjelp», står det i dommen.



Dommerne bemerker i dommen at drapsforsøket fra 2012 har hatt en liggetid på hele fem år – et klart brudd på menneskerettighetene. «Dette er sterkt kritikkverdig», skriver politiet.

«Vitner husker ikke lenger hva som skjedde så langt tilbake i tid uten å foreholdes politiforklaringer avgitt kort tid etter hendelsen», heter det i dommen.