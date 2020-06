Hevder Werner snudde etter Klopp-telefon

Se Timo Werners mål etter superkontringen nylig i Sportsnyhetene i vinduet øverst!

Torsdag kveld sprakk nyheten om at Timo Werner skal være på vei til Chelsea. Den tyske avisen Bild var først ute. De hevdet at den tyske målmaskinen er i ferd med å signere en femårskontrakt med London-klubben.

Deretter slengte britiske medier seg på. Både The Telegraph og The Times meldte at han er enig med Chelsea. Overgangssummen skal ligge på 53 millioner pund, tilsvarende 626 millioner kroner etter dagens kurs. Angivelig er det et resultat av en utkjøpsklausul i 24-åringens kontrakt.

FOTBALLEKSPERT: Simen Stamsø-Møller. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

Skulle avtalen bli bekreftet, vil det være grunn for Chelsea-fansen til å juble, mener TV 2s fotballekspert.

– Det er en kjempegod signering for dem. Det er ikke tvil om det. Så er det jo liten tvil om at Liverpool var inni bildet, sier Simen Stamsø-Møller.

– Det tyder på at Liverpool ikke ser for seg å miste en av sine beste spillere innen kort tid. Hadde Liverpool vært mer desperate, tror jeg de hadde fått ham. Jeg anser det som et tegn på at de beholder sine gutter i front og ikke gidder å betale mer enn nødvendig for back-up, fortsetter TV 2s fotballekspert.

– Klopp brakte Werner nyheten

RB Leipzig-spissen er i lang tid blitt linket til Liverpool, og har selv ikke lagt skjul på at han var lysten til å fortsette karrieren på Merseyside. Men nå ser det ikke ut til at han vil havne hos den suverene Premier League-lederen.

Skal man tro nettstedet The Athletic, var Werner for bare tre uker siden innstilt på å dra til Liverpool. Angivelig hadde Jürgen Klopp fått ham overbevist etter flere samtaler mellom de to. Werners plan skal dessuten ha vært enten å dra til Liverpool i sommer, eller å bli ett år til i Tyskland. Etter å ha rådført seg med Liverpools eiere, skal imidlertid Klopp har ringt den tyske spissen og forklart at de ikke kom til å hente ham av økonomiske årsaker.

Liverpool skal dessuten ha vært reservert for å bruke så mye penger på en spiller som ikke hadde vært bankers i startelleveren, ifølge nettstedet.

– Jeg tenker også det betyr at Liverpool har troen på en del av spillerne de allerede har inne, som Origi, Minamino og Elliott. Oxlade-Chamberlain kan også spille lengre fremme. Jeg synes fortsatt Liverpool trenger et eller annet mer. Men de har jo fått rett i strategien tidligere, så på kort sikt tror jeg ikke det er kritisk for Liverpool i det hele tatt, sier Stamsø-Møller.

Da Liverpool trakk seg, åpnet det døren for andre beilere, skriver The Athletic. Werner skal på sin side ha blitt stresset og ønsket en avklaring før han drar på ferie.

Da gjenåpnet Chelsea og Manchester United angivelig samtalene med Werner-leiren. Ole Gunnar Solskjær skal ha møtt spissen i Berlin allerede i februar. Men etter at Liverpool trakk seg, skal Manchester United imidlertid ha gjort det klart at de ikke ville hente ham med mindre de fant en klubb som ville kjøpe Paul Pogba.

Frank Lampard skal på sin side ha ringt Werner to ganger for å fortelle hvordan han vil passe inn i Chelseas fremtidsplaner, noe som tydeligvis har falt i god smak. Etter sigende er det forventet at overgangen vil bli fullført i neste uke.

Liverpools mulige vinterproblem

Noe som har talt for at det var Liverpool som skulle hente Werner, er at Afrikamesterskapet opprinnelig skulle spilles i januar. Da ville de mistet både Mohamed Salah og Sadio Mané i flere uker. Nå er det imidlertid sannsynlig at mesterskapet flyttes til 2022, ifølge nettstedet insidethegames. Det betyr at problemstillingen først dukker opp i 2021/22-sesongen.

FORSVINNER: Mohamed Salah og Sadio Mané står i fare for å miste flere kamper i vinter. Foto: Giuseppe Cacace

Stamsø-Møller tror fortsatt Liverpool kan komme til å hente en angrepsspiller i sommer.

– De burde ha litt bedre dekning med tanke på sånne ting. Dukker det opp to skader, er det tynt, som det er for de aller fleste lagene. Ingenting ville sjokkert meg, om de enten dropper det eller går for det. Optimalt sett burde de hatt en bedre backup-spiller i front som ligner på verdensklasse – eller kan bli det, sier Stamsø-Møller.

Han har tidligere uttalt at det er vanskelig å finne en bedre spiller enn Werner til en slik pris. Og han tror Chelsea ville fått tøffere kamp om det ikke var for ringvirkningene av koronakrisen.

– Jeg tror det hadde vært litt mer krig om ham om det var en hvilken som helst annen sommer. Han har ikke gjort seg bort etter pausen, påpeker Stamsø-Møller, og sikter til at RB Leipzig-spissen har scoret fire mål på fire kamper.

MOT KJØPEFEST: Chelsea har allerede sikret seg Ajax-stjernen Hakim Ziyech. Foto: Martin Meissner

London-klubben har allerede sikret seg Ajax-stjernen Hakim Ziyech. Med aldrende spillere som Pedro og Willian på vei ut, er det godt nytt med enda en angrepsspiller.

– Han hadde vært en kjempesignering for Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal og Liverpool. Dette er et tegn på at Chelsea satser, i hvert fall. Det er ikke like ekstremt som tidligere med Abramovitsj, men de fortsetter å bruke mye på enkeltspillere. Selv om det er mer i rykk og napp nå, tilføyer han.