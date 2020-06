To Benfica-spillere til sykehus etter bussangrep

De to spillerne skal ha blitt truffet av glasssplinter fra knuste ruter, etter at bussen ble angrepet av sinte supportere. Benfica bekrefter på sitt nettsted at spillerduoen ble sendt til sykehus for behandling. Klubben opplyser at de vil samarbeide med politiet for å finne de ansvarlige.

Kampen var Benficas første etter at portugisisk fotball ble stanset som følge av koronapandemien for tre måneder siden. Storklubben måtte ta til takke med 0-0.

Kun målforskjell skiller Benfica og ligaleder Porto etter 25 serierunder. En seier i kampen mot Tondela, som ligger på 13. plass i portugisiske Primeira Liga, kunne gitt Benfica et forsprang i kampen om seriegullet, etter Portos 2-1-tap mot Famalicao på onsdag.

– Vi spilte godt i starten. Hvis vi hadde klart å score mål i løpet av den første halvtimen, ville kampen sett fullstendig annerledes ut. Vi er skuffet, sa Benfica-spiller Adel Taarabt, som ble kåret til kampens beste spiller, til

Kampen ble spilt uten supportere på tribunen, av hensyn til den pågående viruspandemien. Benfica hadde til gjengjeld plassert tusenvis av røde skjerf på tribunene på Estádio da Luz , men det var ikke nok til å heie Benfica frem til seier.

– Vi savnet supporterne våre, men det er ikke en unnskyldning. Vi er skuffet, men vi har ni kamper igjen å spille. Vi skal gi alt for å vinne, avslutter Taarabt.