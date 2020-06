Fredelige markeringer preget demonstrasjonens tiende natt

Natt til fredag fortsetter demonstrasjonene i hele USA. Der demonstrasjonene tidligere utviklet seg til voldelige opptøyer flere steder i landet, har det de siste dagene vært stadig færre uønskede tilfeller, og også en nedgang i antall arresterte.

Borgerretighetsforkjemper Al Sharpton talte under minnestuden. Foto: Stephen Maturen/AFP

Tidligere på dagen ble det holdt en emosjonell minnestund for George Floyd i Minneapolis.

– Årsaken til at vi aldri kunne bli hvem vi ville og drømte om å bli, er at dere knelte på nakkene våre, sier borgerretighetsforkjemper Al Sharpton under markeringen.

Den tunge stemningen preger også mange av nattens demonstrasjoner, skriver New York Times.

Opphever portforbud

I Washington, D.C. er portforbudet opphevet, etter at demonstrantene har holdt seg fredelige de siste dagene. I motsetning til tidligere netter er ikke politiet like synlig i hovedstadens gater, og kun et fåtall betjenter var tilstede under markeringen ved Lincoln Memorial.

Sent natt til fredag trosser tusenvis av demonstranter regnet utenfor Det hvite hus. På innsiden langet president Donald Trump ut mot voldelige opptøyer tidligere i uken:

– DU BRENNER IKKE KIRKER I AMERIKA! skriver presidenten på Twitter. Trump avla et kontroversielt besøk til den vandaliserte kirken St. John's tidligere denne uken.

Sikkerhetsstyrker brukte makt for å fjerne fredelige demonstranter slik at presidenten kunne krysse parken utenfor Det hvite hus og besøke kirken. Torsdag annonserer borgerrettighetsorganisasjonen ACLU at de saksøker Trump for hendelsen, skriver The Guardian.

Ampert i New York

I New York, som har vært preget av flere opptøyer og voldelige sammenstøt mellom demonstranter og politi, er tusenvis av folk i gatene.

Nok en gang valgte tusenvis av oppmøtte å trosse portforbudet som starter klokken 20 lokal tid. Politiet i New York har håndhevet portforbudet aggressivt, og flere fredelige demonstranter ble arrestert.

En demonstrant blir arrestert i Manhattan, New York natt til fredag. Foto: John Minchillo/AP Photo

Ifølge New York Times ble en rekke demonstranter lagt i håndjern, og en ble ført vekk på båre etter at politiet brukte batonger mot de fremmøtte. Politiet har blitt kritisert for sin maktbruk mot fredelige demonstranter, og avisen skriver at guvernør Andrew Cuomo har bestilt en granskning av politiets handlinger.

Også i Iowa City anklages politiet for aggressive metoder mot fredelige demonstranter. I en video publisert av nyhetsbyrået Reuters, bruker politiet tåregass mot demonstranter som roper «Hendene i været, ikke skyt».



Nye detaljer sjokkerer

I Atlanta, Georgia er et stort antall demonstranter i gatene etter at nye detaljer om drapet på Ahmaud Arbrey ble offentliggjort. Ifølge etterforskeren i drapssaken, hvor afroamerikanske Arbrey ble skutt tre ganger mens han var på joggetur, skal den hvite skytteren sagt «fucking nigger» mens Arbrey lå døende på bakken.

Tusenvis velger å bryte portforbudet, etter at borgermester Keisha Lance Bottoms tidligere på kvelden ble møtt med pipekonsert.

Borgermesteren oppfordret de oppmøtte til å organisere seg for å hedre de avdøde, men budskapet druknet i mishagsytringer, skriver CNN.