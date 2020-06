Skal ha brukt rasistisk skjellsord mens Arbery lå døende på bakken

Den sjokkerende avsløringen kommer etter over en uke med rasende demonstrasjoner mot systematisk rasisme og politivold i USA.

Torsdag ble det avholdt rettsmøte i saken, for å avgjøre om det foreligger tilstrekkelig bevis til å sikte William Bryan og Travis og Greg McMichael for drap.

Retten svarte bekreftende, og alle de tre siktes nå for drapet, skriver Washington Post. Blir de funnet skyldig, risikerer de dødsstraff.

Rasistisk skjellsord

Etterforskningslederen i saken fortalte at de tre involverte brukte biler til å forfølge og fange Arbery, som desperat forsøkte å komme seg unna.

Deretter skal McMichael, gått ut av bilen og beordret Arbery til å legge seg på bakken. Da Arbery nektet, avfyrte McMichael tre skudd. Arbery ble truffet i brystet og hånden. McMichael har tidligere hevdet at han skjøt i selvforsvar.

Far og sønn Gregory og Travis McMichael er siktet for drapet. Foto: Glynn County Detention Center via AP

– Bryan sier at etter skytingen, som skjedde før politiet ankom stedet, hørte han Travis McMichael si "fucking nigger" til Arbery som lå døende på bakken, sier etterforskningsleder Richard Dial.

– Hjerteskjærende

Advokat for familien til Arbery, Lee Merritt, sier at familien på forhånd ble advart om vitnemålet.

– Det var fortsatt veldig vanskelig å høre, at etter han drepte Ahmaud Arbery og sto over kroppen hans, at han brukte det rasistiske skjellsordet, sier Merritt ifølge Associated Press.

Arberys mor, Wanda Cooper-Jones, kaller de nye detaljene «hjerteskjærende».

– Disse mennene jaget, fanget og henrettet Ahmaud Abrery. Han jogget på en offentlig vei, på en offentlig plass. Han var forsvarsløs og ubevæpnet, sier aktor Jesse Evans.

Filmet drapet

Hendelsen skjedde 23. februar. I mai dukket det opp en video av Ahmauds siste joggetur, filmet av nå drapssiktede Bryan.

Den rystende videoen førte til at debatten om unge fargede menn som blir drept på ny blusset opp, som resulterte i store demonstrasjoner etter drapet på George Floyd forrige uke.

Videoen viser at Arbery løper mot en hvit pick-up som står parkert i gaten. To menn oppholder seg ved bilen.

Etter at han har passert bilen, høres et skudd og det oppstår et basketak. Så høres ytterligere to skudd, og Arbery faller til bakken.

Ahmaud Arbery var død før politiet kom fram til stedet.