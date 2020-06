Bent Høie reagerer på Dyreparkens Sabeltann-løsning

Det skriver VG.

– Du kan ikke dele et arrangement opp i ulike arrengementer, sier Bent Høie til avisen.

Dyreparken i Kristiansand vil dele amfiet sitt opp i fire separate soner med hver sin inngang. Disse sonene skal igjen deles inn i flere små båser der annenhver benkerad står tom.

Med denne løsningen har Dyreparken planlagt å ta imot 800 gjester på en og samme forestilling. Dette til tross for at myndighetene har sagt at planen er å tillate arrangementer på opp til 200 personer etter 15. juni.

– Du kan ikke lage et arrangement på opp til tre ganger 200. Det går ikke, sier Høie til VG onsdag.

Ifølge avisen har Dyreparken solgt 30.000 billetter til sommerens Sabeltann-forestillinger. En vanlig forestilling utenom koronaviruset har kapasitet på 2600 personer.