Kunne ikke akseptere sin egen legning: «Motbydelig å gå ned på en kvinne»

Den 27 år gamle britiske skuespilleren, sangeren og skuespilleren forteller åpenhjertet til Variety at hun først ikke forstod seg på sine egne lyster. For å akseptere de måtte hun først kvitte seg med alle merkelappene.

– Jeg føler meg forskjellig hele tiden. Noen dager så føler jeg mer kvinnelig. Andre dager, så føler jeg meg mer som en mann, sier hun i intervjuet.

Nå har hun likevel slått seg til ro med ett ord som kan definere hennes seksualitet.

– Jeg tror at jeg alltid vil være panseksuell, sier Delevingne, noe som betyr at hun er tiltrukket av mennesker uavhengig av kjønn.

– Uavhengig av hvordan folk definerer seg selv, enten det er «hen», «han» eller «henne», forelsker jeg meg i personen – og det er det. Jeg blir tiltrukket av selve personen, sier Delevingne.

Trøblete oppvekst

Med nesten 45 millioner følgere på Instagram, er stjernen blant Hollywoods mest fremtredende LHBT-skuespillere.

Selv om Delevingne virker sterk når hun snakker om sin legning nå, vokste hun opp med indre konflikt.

Hun beskriver familien sin som «gammeldags» og «undertrykt». Faren var eiendomsutvikler og moren var en sosietetskvinne.

PREMIERE: Cara Delevingne under premieren for Amazons «Carnival Row». Foto: Phillip Faraone / Getty Images / AFP

– Jeg brukte ordet «gay» til å beskrive ting som var dritt hele tiden. «Det er så jævlig gay av deg». Alle pleide å snakke om «Herregud, tenk å gå ned på en kvinne» og jeg ville svare «Det er motbydelig», forteller Delevingne.

Hun tror det henger sammen med at hun ikke ville innrømme hvem hun egentlig var.«»

– Jeg ville ikke gjøre familien min opprørt. Jeg var svært ulykkelig og deprimert. Når du ikke aksepterer en del av deg selv eller elsker deg selv, er det nesten som at man ikke er der, sier superstjernen til Variety.

Var ikke åpen

Hun hadde flere guttekjærester som barn. Som 11-åring forelsket hun seg også for første gang i en jente. Hun åpnet likevel aldri opp om følelsene sine til foreldrene før hun ble eldre.

Som 15-åring fikk hun sitt første mentale sammenbrudd, som 17-åring hadde hun mistet helt livsgnisten.

Når hun ser tilbake tror hun mye av smerten skyldtes at hun ikke var åpent om følelsene sine, først og fremst overfor seg selv.

– Så fort jeg kunne snakke om seksualiteten min åpent, gjemte jeg ingenting lenger. Og personen jeg gjemte det mest for, var meg selv, sier Delevingne i intervjuet.

Gleder seg til Pride

Nå gleder hun seg til å feire Pride. For henne gir feiringen henne en følelse av å tilhøre noe, kanskje spesielt fordi hun ikke følte at hun gjorde det som barn.

– Det gir meg en følelse av stolthet og en følelse av tilhørighet. En familie utenfor familien, og et sted hvor du ikke trenger å be om unnskyldning eller skamme deg. Jeg antar at jeg aldri følte at jeg hørte hjemme et sted som barn. Eller jeg har alltid følt at jeg ikke hørte hjemme i min egen kropp. Jeg følte meg så fortapt, sier Delevingne.

Slutt med kjæresten

Relativt nylig ble det slutt mellom Delevingne og kjærsten, Ashley Benson, som blant annet har spilt i serien «Pretty Little Liars».

Selv om hun har vært svært sparsom med detaljene rundt bruddet, røper hun at det ikke alltid er en dans på roser at forholdet har vært så offentlig.

– Jeg har alltid hatt dårlig samvittighet overfor alle jeg har vært i et forhold med. Det er vanskelig å holde det normalt. Jeg tror at det er derfor jeg ønsker å holde privatlivet mitt langt mer privat nå, fordi offentligheten faktisk kan ødelegge mange ting, sier hun. ”