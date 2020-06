Studie av mulig koronamedisin trekkes tilbake etter kritikk

En forskningsstudie som tydet på at malariamedisinen hydroksyklorokin kunne øke dødsrisikoen for koronapasienter, trekkes tilbake.

Tre av de fire forfatterne bak studien stilte seg torsdag bak beslutningen.

Dagen før ble det kjent at forskningsstudien skulle granskes. Årsaken er at det er oppdaget potensielle problemer ved en medisinsk database som ble brukt av forskerne.

De undersøkte effekten av malariamedisinene hydroksyklorokin og klorokin på koronapasienter. Konklusjonen var at medikamentene ikke hadde positiv effekt, og at de tvert imot kunne være farlige.

Studien førte til at WHO for en periode stanset forsøk for å finne ut om hydroksyklorokin hjelper mot covid-19.

(©NTB)