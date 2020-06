– Jobb hardt nå, eller reis hjem

– Det virker som en løsning uten noen spesiell plan eller mål. Man frykter mange vil gå ut i arbeidsledighet, noe mange gjør uansett. Regjeringen bare pøser på og ser om noe fungerer.

Det er Jon Helgheim (Frp) sin dom over regjeringens ønske om utvidet norskopplæringen og introduksjonsprogrammet for.

Les hele forslaget fra regjeringen her.

Forslaget innebærer å forsterke og forlenge introduksjonsprogrammet, å gi mer opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt sikre at flere får god karriereveiledning. Regjeringen har påpekt at tilbudene har vært nedjustert under koronautbruddet.

– Regjeringen legger opp til flere særordninger for innvandrere, mens andre som mister jobben må bruke de ordinære ordningene. Innvandrere bør bruke de ordningene vi allerede har, sier Helgheim til TV 2.

– Ville ikke dette på sikt få flere ut i arbeid og dermed være lønnsomt?

– Det er lite som tyder på introduksjonsprogram fører folk ut i arbeid. Arbeidsmarkedet er vanskeligere nå. Det er bedre å gi et klart og tydelig signal om at festen er slutt. Nyankomne innvandrer må regne med at ting ikke sitter løst og at ting kommer i hendene. Det eneste man kan lykkes med er knallhard egeninnsats, å legge til rette for utvidede rettigheter er ikke fremtiden, sier Frps innvandringspolitiske talsperson.

– Det er bedre å signalisere at man må forberede seg på å jobbe knallhardt selv. Står man utenfor arbeidslivet og verken vil eller kan yte en betydelig egeninnsats, så anbefaler jeg dem å reise til sitt eget hjemland. Det er bedre om folk som har sett for seg gode dager i Norge nå reiser tilbake. Festen er over. Jobb hardt nå, ellers så oppfordrer vi dere til å reise hjem, sier Helgheim.

Regjeringen ønsker å sette av 456 millioner i revidert nasjonalbudsjett. Helgheim sier Frp vil jobbe imot dette i forhandlingene.

– Det blir opp til de som skal forhandle, men vi går imot disse utvidede rettighetene. Det er noe vi har med inn i forhandlingene.

– Gagner oss alle

Integreringsminister Guri Melby (V) er forelagt uttalelsene fra Helgheim.

Statssekretær Grunde Kreken Almeland (V) svarer på vegne av regjeringen.

– Denne regjeringens mål er at så mange som mulig skal komme i arbeid og forsørge seg selv, uavhengig om de er født og oppvokst i Norge eller om de har innvandret eller flyktet til landet, sier Almeland.

Han peker på at utdanning og språk er en viktig nøkkel inn i arbeidslivet.

– Derfor legger vi en plan for innvandrere og flyktninger når de kommer hit – vi sørger for at de lærer om det norske samfunnet, får opplæring i norsk og skaffer seg nettverk slik at de får bedre forutsetninger for å komme seg i arbeid. Derfor har vi hatt obligatorisk introduksjonsprogram siden 2003, og obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap siden 2005.

Han erkjenner at resultatene kunne vært bedre, men at mange samtidig kommer i arbeid.

– De siste tallene fra SSB viser at både blant menn og de yngre aldersgruppene så er over 70 % i arbeid eller utdanning året etter avsluttet program.

Han avviser Helgheims påstand om at det er nye særordninger.

– Når regjeringen nå har foreslått å sette av 456 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til blant annet å forsterke og forlenge introduksjonsprogrammet, mer opplæring i norsk og samfunnskunnskap og å sikre at flere får god karriereveiledning, så er det ikke opprettelse av noen nye særordninger. Det er å styrke eksisterende ordninger for å øke sjansen for at de som nylig har kommet til landet kommer seg ut i jobb og kan bidra til fellesskapet. Det gagner oss alle. Etter koronakrisen har regjeringen iverksatt en rekke tiltak for alle som bor i Norge, enten fordi de har mistet jobben eller fordi de står i fare for å miste jobben.