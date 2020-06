Opprørt over brutal politivold

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier i et intervju med TV 2 at hun er opprørt over den brutale politivolden i USA.

I ti dager har bilder, videoer og reportasjer fra USA vært de viktigste innslagene i nyhetsdekningen over store deler av verden. I sosiale medier har det vært spredt enormt mange videoer fra de mange politiaksjonene i landet, filmet og lagt ut av både deltakere og tilskuere til demonstrasjonene i de amerikanske gatene. Nå innrømmer den norske utenriksministeren at hun har reagert på det hun har sett.

- Det er veldig opprørende å se den brutale politivolden som har funnet sted i USA. Norge tar avstand fra all form for rasisme og politivold. Jeg vil også understreke at sånn som situasjonen er nå med så sterke spenninger i det amerikanske samfunnet så er det avgjørende at man gjør alt man kan for å dempe spenningene og roe gemyttene, sier Eriksen Søreide.

Hun har også merket seg de mange angrepene fra politiet på pressfolk som har rapportert fra demonstrasjonene.

- Vi har vært veldig bekymret for håndteringen av demonstrasjonene. Pressefrihet, forsamlingsfrihet og ytringsfrihet er helt grunnleggende i et demokrati og dette synes jeg ikke har blitt godt nok ivaretatt av USA hittil, sier Søreide.

- Hva gjør Norge for å gi beskjed om dette til USA?

- Vi gjør som vi alltid gjør. Vi har en god, åpen og løpende dialog med USA, og så tar vi også dette opp i andre organisasjoner, som i FN, der vi jobber målrettet med disse spørsmålene, avslutter utenriksminister Ine Eriksen Søreide.