Familiens rørende farvel: – Jeg skulle ønske han kunne få se all kjærligheten vi får nå

NEW YORK / OSLO (NTB): Dødsfallet til George Floyd (46) har blåst liv i kampen mot rasisme over hele verden. Torsdag kveld ble det holdt minnemarkeringer i flere amerikanske byer.

Torsdag ble det arrangert minnemarkering for George Floyd i Minneapolis, samtidig som flere andre byer hadde sine markeringer.

I Minneapolis var Floyds kiste lagt fram, og en rekke personer, både familiemedlemmer, kjendiser og politikere, viste sin respekt ved kista. Det var også en rekke kjendiser til stede, blant annet skuespiller og komiker Kevin Hart og artist Ludacris.

To brødre, en kusine og en nevø av Floyd gikk på talerstolen under minnemarkeringen i Minneapolis.

– Vi hadde ikke mye i oppveksten, men moren vår gjorde sitt beste. Vi sov i samme seng, vi spilte tv-spill, og vi kastet ball. Vi gjorde alt sammen, sier Philonise Floyd.

FAMILIE: Philonise Floyd, sammen med flere andre familiemedlemmer, på scenen under minnemarkeringen. Foto: LUCAS JACKSON / Reuters / NTB scanpix

– Elsker ham

Han fortalte videre at han har mange gode minner med broren.

– Jeg elsker broren min, og jeg var ikke den eneste. Uansett hvor han gikk, så ville folk være med ham. Det kunne være narkomane og vanskeligstilte, men han snakket med folk på en måte som gjorde at de alle følte seg som presidenten, sier Philonise.

Han understreker at alt han vil nå er å få rettferdighet for broren.

– Og det skal han få, sier han.

Også broren Rodney Floyd talte de til oppmøtte, og TV-kameraene.

– Vi kjenner på all kjærligheten vi føler på i disse dager. Jeg skulle ønske han kunne få sett det, sier han.

Brandon Floyd, George Floyds nevø, fortalte om sitt forhold til onkelen.

– Jeg vokste opp i samme hus som ham, han var som en far for meg. Han passet på at jeg hadde gode sko og klær, forteller han.

Scott Hagan, president ved North Central University, annonserte også under minnemarkeringen at de oppretter et George Floyd-stipend, som skal gå til unge, talentfulle afroamerikanere. Han oppretter også andre universiteter i USA til å gjøre det samme.

– Var en vekker

En av de oppmøte under en spontan minnemakering i Brooklyn i New York torsdag kveld, Alex Nassiui, forteller at George Floyd-saken har vært en vekker for ham.

– Jeg har blitt veldig oppmerksom på de hvites stillhet.Hvordan den er med og bidrar, sier han til TV 2.

Han forteller at han, som selv er hvit amerikaner, reagerte kraftig da han så videoen som viser Floyd under arrestasjonen som tok livet av ham.

– Det eksploderte jo i mediene og på sosiale medier etter at den videoen ble kjent, og jeg har lest så mye jeg har kommet over. Jeg er her fordi jeg vil bruke min stemme, og jeg forsøker å inspirere venner og familie til å også bry seg. Vi som er hvite må ikke tie og la urett bli begått, sier han.

9 minutters stillhet

Demokratiske senatorer holdt torsdag en minneseremoni for George Floyd på Capitol Hill.

– La oss hedre de døde ved å beskytte alle som lever, sa senator Cory Booker.

Før dette var senatorene stille i nesten 9 minutter. Dette var like lenge som Floyd lå på bakken med et kne presset mot nakken før han døde under pågripelsen i Minneapolis i forrige uke.

Blant dem som deltok under seremonien, var Kamala Harris og Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer.