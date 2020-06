Her ligger huset til Irene: - Uvirkelig

Dagen etter skredet i Alta, sitter familien og ser bilder av barndomshjemmet flyte på sjøen. – Helt uvirkelig, sier de i et intervju med TV 2.

– Jeg ble lamslått. Tomta har vært i familien siden 1895. Hvorfor skulle dette skje nå?

Ordene tilhører Irene Nilsen, som onsdag så barndomshjemme sitt bli skylt ut i sjøen som følge av et større skred i Alta i Finnmark.

Det første skredet anslås å være på mellom 650 og 800 meter langt og mellom 30 og 40 meter høyt. I tillegg ble det utløst en rekke etterskred.

Flere hus og hytter ble skylt ut i Altafjorden.

Kvikkleirskredet gikk på vestsiden av Kråkneset, og det skal ifølge rapportene være to hus, en hytte, noen båtnaust og uthus som ble tatt av skredet. I tillegg skal en bil ha blitt skylt på sjøen.

Barndomshuset på sjøen

Dagen etter sitter Nilsen og ser barndomshjemmet som foreldrene bygde i 1947 ute på sjøen.

Huset, som ble borte på noen få sekunder, har blitt brukt av flere generasjoner med uerstattelige barndomsminner.

– Vi hadde masse familiebilder, gamle gjenstander og møbler fra 50-tallet. Vi hadde mange minner, og det er tungt å ikke kunne få dette tilbake, sier Nilsen.

Da hun skjønte at huset, som familien bruker som fritidsbolig, var tatt av et skred, fikk hun sjokk.

– Jeg tror jeg mistet pusten. forteller hun til TV 2.

– Det er helt uvirkelig. Vi er ufattelig lei oss. Vi har mistet favorittplassen vår, sier Nilsen.

LAMSLÅTT: Familien Nilsen dagen etter skredet som tok barndomshuset deres. Fra venstre:: Kjersti Nilsen, Irene Nilsen og Eirik Nilsen (12). Foto: Bjørn Jakobsen

Ingen liv gikk tapt

Først var det usikkert på noen personer ble tatt i skredet, men politiet opplyste onsdag kveld at de ikke hadde noen indikasjoner på at noen var tatt i skredet.

Én hun ble tatt med i skredet, men overlevde og svømte inn til fjæret, sa politiet.

– Vi er kjempeglad for at det ikke var noen i noen av husene, og at det ikke gikk noen menneskeliv tapt. Det er det viktigste, sier Nilsen til TV 2.

TATT: Huset i bildet ble tatt av skredet. Her kan man se at bakken rives opp. Foto: Luftforsvarets 330 Skvadron

Satte krisestab

Ordfører Monica Nielsen i Alta sa onsdag ettermiddag at kommunen satte krisestab. Dette for å kartlegge situasjonen og omfanget.

Politiet opprettet en sikkerhetssone rundt området der skredet gikk.

– Politiet har sperret av området for å hindre at folk kommer i nærheten av stedet. Det var av betydelig størrelse og det går fortsatt flere ras, sa ordføreren.