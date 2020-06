– Sønnen min ler når han ser meg

Det ble en totalrenovering av nesen, som hun utrolig nok har spilt lenge med, selv om nesen var så skadet at hun har slitt med pusten.

– Operasjonen gikk bra, og selv om det bare er et døgn siden har jeg ikke noe vondt selv uten smertestillende. Men kirurgen sa det var ille, sier Hedi Løke til TV 2.

Hun spilte ferdig VM med brudd i nesen. Da hun kom hjem ble den brukket på plass og Løke spilte cupfinalen rett før nyttår.

Men i løpet av vårsesongen var det pusteproblemer og dermed undersøkelser hos kirurg Håvar Løseth ved Ringvollklinikken i Oslo.

Da ble det oppdaget hele seks brudd og en nesevegg ute av stilling.

– Under operasjonen fant de et sjuende brudd. De måtte knekke opp igjen nesa ved panna for å kunne rette den opp. Så var det flere søkk i nesa på grunn av alle brudden, så det var ganske omfattende, forteller Løke med et smil.

Smil har hun også fått etter at hun kom hjem til familien etter operasjonen.

– Oscar (sønnen på snart tre år) ler hver gang han ser meg, forteller Løke.

– Det er ikke så rart slik jeg så ut da jeg kom hjem. Med plaster og tråder, to rør for å holde neseveggen stabil, to tamponger i nesa, og gasbind under.

– Men selv med alt det puster jeg allerede bedre enn før operasjonen, sier Løke, som har gledet seg til å puste normalt igjen.

– Det gjort en god jobb. Jeg føler meg veldig oppegående.

Hun mister landslagssamlingen denne uken på grunn av operasjonen, men ellers kunne ikke tidspunktet passet bedre.

– Det er nærmest perfekt nå, mener Løke. – Jeg skal ikke ha høy puls de to kommende ukene, og skal ta det rolig, jeg har fått streng beskjed om det. Men jeg tror at jeg kan være med på sesongoppkjøringen med Vipers som starter 20.juli.



Så blir det kamper igjen med klubb og forhåpentligvis både EM og OL i året som kommer.