Tottenham frykter gigantiske tap – tar opp milliardlån

Koronapandemien gjør at Tottenham kan tape over 2,3 milliarder kroner i inntekter. Nå har London-klubben tatt turen til banken.

Tottenham frykter at de kan miste mer enn 2,3 milliarder kroner i inntekter siden nedstengningen – og frem til juni 2021.

Nå har London-klubben tatt opp et massivt nødlån fra «Bank of England» for å kunne dekke de tapte utgiftene. Beløpet på lånet er på rundt 2 milliarder kroner. Det skriver The Guardian.

– Jeg sa allerede 18. mars at det i løpet av mine 20 år i klubben har vært mange hindere underveis, men ingen i nærheten av denne, sier Tottenhams styreleder Daniel Levy ifølge BBC.

Engelske medier hevder at klubben er kvalifisert for lån til 0,5 prosents rente.

Mye av grunnen er at kamper vil bli spilt for tomme tribuner. Det rammer klubben hardt, med tanke på at deres hjemmebane har en kapasitet på 62 303 tilskuere – samtidig vil andre arrangementer bli kansellert.

Ser på flere muligheter

– Det er viktig at vi alle jobber sammen nå. Både forskere, teknologer og myndigheter – for å finne en trygg måte å bringe tilskuere tilbake til sports-og underholdningsarenaen. Vi har sammen sett på muligheten for å støtte utviklingen av nye teknologier for å gjøre dette mulig, påpeker Levy.

Tottenham har blitt hardt rammet av pandemien fordi de har tjent penger på inntektsstrømmer fra supportere som deltok på forskjellige arrangementer på dere stadion – ikke bare fotballkamper.

De har blant annet måtte avlyse flere rugby-kamper og konserter med Guns N´Roses og Lady Gaga.

Levy kunngjorde klubbens regnskap fra forrige sesong, ved starten av pandemien, som viste en samlet inntekt på litt over 5,4 milliarder kroner og et solid overskudd på cirka 80 millioner kroner.

Banklånet vil ikke brukes til å hente nye spillere

Tottenham-manager José Mourinho har tidligere uttalt at klubben ikke vil bruke et hav av penger til å hente nye spillere i det kommende overgangsvinduet.

Banklånet skal derimot brukes for å gi mer fleksibilitet.

– Jeg vil at klubben min skal være det jeg vet den vil være: fornuftig og balansert. Vi prøver å respektere situasjonen, ikke bare fotballen, men situasjonen i verden og samfunnet generelt. Vi tenker på sikkerhet og ønsker å følge alle reglene, sier Mourinho til The Guardian.

Tottenham ligger på åttendeplass i Premier League – syv poeng bak Chelsea på fjerdeplass, med ni kamper igjen å spille.