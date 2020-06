Knytter funn av levninger til forsvinningssak fra 2016

Christer Fretheim Flem forsvant i området Haukåsen i Sogndal 9. mai 2016. Politiet opplyser i en pressemelding i ettermiddag at det ikke er registrert andre savnede personer i området.

Levningene som er funnet kobles derfor til forsvinningen av Christer.

Politiet skriver i pressemeldingen at de jobber utifra flere hypoteser rundt hva som har skjedd, men at de ikke har noen holdepunkter for at det har skjedd noe kriminelt.

– Funnet er gjort i et ufremkommelig terreng hvor folk normalt ikke ferdes, skriver Arne Lutro ved Vest politidistrikt i en pressemelding.

Funnet onsdag

Politiet fikk tirsdag i forrige uke melding fra en person som hadde tatt seg inn i området i forbindelse med et arbeidsoppdrag. På grunn av dette gjorde politiet et hundesøk på onsdag i forrige uke.

Dette søket førte ikke frem, men politiet gjorde nye søk onsdag denne uken. Sammen med Røde Kors ble levningene funnet i går.

Levningene er sendt inn til kriminaltekniske undersøkelser. Det er ikke bekreftet at levningene tilhører Christer Fretheim Flem. Likevel er det sannsynlig å tro at det er Christer som er funnet. Hans pårørende er varslet.

– Vi vil få svar på om funnene kan kobles til Christer tidligst i slutten av neste uke, sier Lutro til TV 2.

Bot på 600.000 kroner

Christer hadde Angelmans syndrom. Det innebærer at han hadde et høyt energinivå og manglet språk.

– Han var et lite barn i en voksen kropp. Han var 37 år, men kanskje tre år i hodet sitt, sa søster Gro Charlotte Fredheim Sradi til Åsted Norge i 2017.

Samme dag som han forsvant var han ute og gikk tur med to pleiere fra Melås Helse. De var ute og gikk i turområdet Haukåsen ved Sogndal flyplass.

LETEAKSJON: Det ble satt inn store ressurser i leteaksjonen etter Christer i 2016. Foto: Åsted Norge

I 2018 ble institusjonen ilagt en bot på 600.000 kroner for ikke å ha passet godt nok på 37-åringen. Det private selskapet fikk 9,2 millioner kroner i året for å gi Christer forsvarlige helsetjenester.

To ansatte skulle til enhver tid passe på ham på grunn av spesielle behov.

Ventet fire timer med å varsle

Etter at turfølget hadde spist lunsj 9. mai, begynte de på hjemturen tilbake til bilen. På stien stoppet Christer ved en snøhaug, mens pleierne fortsatte å rusle videre på stien.

Dette er siste gang Christer ble sett.

Pleierne lette i fire timer før de varslet politiet. Da de ble varslet ble det iverksatt en stor leteeaksjon.

Sporhunder lette i terrenget og fra lufta ble det søkt med droner og helikopter med varmesøkende kamera. Til tross for at leteaksjonen pågikk i ukesvis fant man ikke et eneste spor etter Christer.

Åsted Norge hadde et innslag om forsvinningssaken i 2017: