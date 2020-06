Mann gikk på togskinnene i Oslo – gjorde motstand mot politiet

Politiet fikk melding om at en mann befant seg på togsporet i nærheten av Hasle og Løren i Oslo.

– Vi har fått kontroll på mannen, men jobber med å frakte han ut da han yter noe motstand, skrev politiet i Oslo på Twitter klokken 16.36.

Togtrafikken ble midlertidig stanset.

– Det tok litt tid, men han er fraktet vekk fra sporet. Vi stoppet all trafikk mens hendelsen pågikk, men normal trafikk er nå gjenopptatt, sier operasjonsleder Guri Sandnes.

Politiet forteller at mannen som gikk i sporet har forklart at han gikk feil. Han blir anmeldt for brudd på Jernbaneloven.

– Takk til vitner som var observante og meldte ifra, skriver politiet på Twitter.