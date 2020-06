– Vi holdt dødstallene nede med tips fra Wuhan

Kievs ordfører forteller at han ble advart mot den globale pandemien av kinesiske eksperter.

På verdensbasis har over seks millioner mennesker så langt fått påvist koronaviruset, og rundt 380.000 er døde. I New York har titusener mistet livet i forbindelse med pandemien, og i italienske Bergamo frykter nå enkelte at byen aldri vil bli det samme igjen.

Men det finnes noen steder der viruset ikke har fått et like dramatisk fotfeste, som for eksempel i Kiev. Den ukrainske hovedstaden har nemlig kun rundt 70 offisielle koronarelaterte dødsfall blant sine nesten tre millioner innbyggere.

FIKK RÅD FRA KINA: Kiev-ordfører Vitali Klitsjko begrunner lave dødstall med god informasjon fra Kina. Her er han fotografert i 2019. Foto: Sergei Supinsky/AFP

Årsaken? God kontakt med Wuhan i Kina, hevder ordfører Vitalij Klitsjko i et nytt intervju med Fredrik Skavlan i hans intervjuserie «SKAVLAN + 1»

Fikk råd fra kinesiske eksperter

Wuhan og Kiev har siden 1990 vært såkalte søsterbyer. Klitsjko mener altså at den gode dialogen mellom de to byene gjorde at ukrainerne tidlig fikk viktig informasjon om koronautbruddet, som startet i Wuhan.

– Vi har hatt kontakt med eksperter fra Wuhan som helt fra begynnelsen har gitt oss råd om hva vi skulle gjøre, forklarer han.

Ordføreren sier at de også på forhånd fikk beskjed om at viruset mest sannsynlig kom til å spre seg utenfor Kinas grenser.

– Ekspertene fortalte at dette ikke bare kom til å være et problem i Kina, men et verdensomspennende problem. Det gjorde at vi innførte strenge regler.

Kunne miste jobben

Ukraina gikk i lockdown 12. mars, og alle landets innbyggere måtte i en tre uker lang karantene. Barnehager, skoler og universiteter stengte, i tillegg til at det ble forbudt med samlinger på mer enn 200 mennesker. Få dager senere ble landets grenser stengt for all fly- og togtrafikk.

17. mars stengte Kiev nærmest alle offentlige plasser, inkludert serveringssteder, treningssentre, museer, salonger, kjøpesentre, lekeplasser, sportsarenaer og butikker. De eneste som fikk holde åpent var matbutikker, apotek, banker og bensinstasjoner.

Dagen etter stengte hovedstaden hele t-banenettet. Busser og trikker fikk ikke slippe ombord flere enn ti personer av gangen.

Kievs offentlige transportsystem advarte sine sjåfører og førere om at de som brøt regelen om maksimalt ti personer ombord stod i fare for å miste lønnstillegg og i verste fall også jobben.

– Verre andre steder i Europa

Klitsjko mener tiltakene som ble iverksatt har fungert som de skulle.

– Jeg har snakket med mange kolleger i andre europeiske byer, og deres situasjon er mye verre enn vår. Vi var tidlig ute med å stenge førskoler, skoler og offentlig transport fordi vi fulgte hele situasjonen i Wuhan.

Til avisen The Telegraph har Klitsjko tidligere forklart hvordan de kinesiske rådene ble tatt i bruk.

– De delte ekspertisen og praksisene som hjalp dem begrense spredningen av viruset. De ga oss også råd om hvordan leger og sykepleiere som har høy risiko for å bli smittet kan holde seg beskyttet og trygge. Vi brukte retningslinjene og anbefalingene deres i prosessen rundt våre koronavirus-relaterte beslutninger.

Kritisert for å innføre regler

Klitsjko beskriver de økonomiske konsekvensene av de strenge reglene som enorme.

– Men vi står med spørsmålet om økonomien på én side, og spørsmålet om menneskeliv på den andre. Liv er mye viktigere, sier han.

Ordføreren møtte kritikk for måten situasjonen ble håndtert på – men det skulle visstnok ikke vare lenge.

– Ikke alle forstod disse reglene, og jeg ble kritisert. Men flere måneder senere så vi de fryktelige bildene fra Italia. Da forstod alle hvor farlig dette var. Kritikken stoppet, og alle begynte å tenke over egen helse og eget liv. Ingen ville dø, forteller han.

– I mine øyne gjorde vi det helt rette i tide, og derfor er tallene på syke i vår hjemby ikke så høye, legger han til.

– Du må slåss

Hans rolle som ordfører og håndteringen av koronautbruddet er ikke det eneste som har skapt overskrifter for Vitalij Klitsjko.

Som noen kanskje vil huske, er han nemlig også tidligere verdensmester i tungvektsboksing. Klitsjko mener noen råd fra hans tidligere karrière også kan videreføres til situasjonen man nå er i – og til livet generelt.

Korona-lockdown i Europa Italia: 9. mars. Karantene for alle innbyggere. Skoler, universiteter og alle ikke bedrifter med unntak av matbutikker, banker, apotek og postkontor stenges. Det er kun lov å dra hjemmefra hvis man skal handle matvarer, trene alene nære hjemmet eller dra til legen.

Norge: 12. mars. Barnehager, skoler, universiteter, treningssentre og frisører stenges. Kultur- og idrettsarrangementer forbys. Restriksjoner innføres på restauranter. Ukraina: 12. mars. Karantene i tre uker for alle innbyggere. Barnehager, skoler og universiteter stenges. Arrangementer med over 200 mennesker forbys. Alle offentlige steder med unntak av matbutikker, apotek, banker og bensinstasjoner stenges. Spania 14. mars. Karantene for alle innbyggere. Det blir kun lov å dra hjemmefra for å handle matvarer, dekke medisinske behov eller for å dra til og fra jobb. Skoler og ikke-nødvendige bedrifter stenges. Det er ikke lov å trene ute, men det er lov å gå tur med hunden.

Frankrike: 17. mars. Karantene i 15 dager for alle innbyggere. Det er ikke lov å dra hjemmefra med mindre det er strengt nødvendig. Det blir påbudt å holde 1 meters avstand til andre. Tyskland: 22. mars. Offentlige samlinger på mer enn to personer forbys. Restauranter stenges, med unntak av de som tilbyr takeaway. Det blir påbudt å holde 1,5 meters avstand til andre. Storbritannia: 23. mars. Karantene for alle innbyggere. Det blir kun lov å dra hjemmefra for å handle matvarer, av medisinske grunner eller hvis man ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra. Sosiale samlinger blir forbudt. Det er kun lov å trene én gang om dagen, alene eller med noen du bor med.

– Det finnes noen enkle regler i livet. Du må slåss. Du må slåss for byen din, du må slåss for landet ditt, du må slåss for visjonen din. Dette livet er en slåsskamp. Hvis du ikke slåss, så vinner du ikke. Det vet jeg bedre enn noen, sier han.

Han innrømmer at utfordringene han har møtt som verdensmester ikke kan sammenlignes med de han nå har måttet håndtere.

– Det å være verdensmester i tungvekt er mye lettere enn å være ordfører i Kiev. Fordi som bokser, så er du ansvarlig for deg selv, du er alene i ringen og du har et ansvar for teamet ditt. Akkurat nå er jeg ansvarlig for nesten tre millioner mennesker som bor i Ukrainas hovedstad.

