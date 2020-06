– Ytringsfriheten vil trumfe smittevernreglene

Politiet har ikke hjemmel til å skille demonstranter på grunn av smittevernregler, sier ytringsfrihet-ekspert Anine Kierulf. Fredag er det varslet at det blir en demonstrasjon mot politivold og rasisme i Oslo sentrum.

Fredag arrangeres det en demonstrasjon i Oslo mot politivold og rasisme, i forbindelse med dødsfallet til George Floyd i Minneapolis mandag sist uke.

Arrangørene fikk en voldsom respons da arrangementet ble lagt ut på Facebook, og over 17.000 mennesker har sagt de vil komme.

Helsemyndighetene på sin side har ikke gitt dispensasjon fra smittevernreglene, som blant annet sier at folk må holde en meters avstand og at arrangementer med over 50 deltakere ikke er lov.

Arrangøren har derfor bestemt at 50 mennesker skal demonstrere utenfor den amerikanske ambassaden og gå ned til Stortinget, mens ytterligere 750 personer kan være en del av demonstrasjoner forskjellige steder i hovedstaden.

– Kan ikke gripe inn

Anine Kierulf, førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, og spesialrådgiver ved Norges institutt for menneskerettigheter, sier at ytringsfriheten veier tyngre enn smittevernreglene.

– Det vil være en balansegang. Smittevernreglene begrenser på et vis ytringsfriheten allerede, ved at man ikke kan samle flere enn så og så mange personer. Disse reglene er blitt til i hui og hast, og på til dels svakt kunnskapsgrunnlag, og når man kommer i situasjoner der disse reglene griper inn i grunnleggende grunnlovsrettigheter som ytringsfriheten, så vil ikke politiet ha hjemmel for å gripe inn, sier Kierulf.

Hun mener det aller beste er om arrangøren klarer å gjennomføre arrangementet på en måte uten å bryte smittevernreglene.

– Dersom det er rene ordensforstyrrelser, så er det klart politiet er trent til og vil kunne håndtere dette. Men dersom folk står for tett, mener jeg de ikke har hjemmel til å gå inn og for eksempel skille folk, sier hun.

Hun skulle gjerne sett at helseministeren gikk ut og klargjorde hvordan smittevernreglene gjelder i disse situasjonene.

– De kunne gått ut og sagt at de ikke har tenkt på disse typen situasjoner da de lagde reglene, og at de ikke vil gjelde på samme måte her, mener hun.

MANGE: I Stockholm møtte mange tusen mennesker opp for å demonstrere onsdag kveld. Foto: NTB scanpix

Helseministerens oppfordring

Flere stortingspolitikere har oppfordret folk til å delta i demonstrasjonen fredag.

Samtidig har helseminister Bent Høie gått ut og oppfordret folk til å ikke møte opp på demonstrasjonen, og å følge smittevernreglene.

– Å møtes mange på ett arrangement vil være i strid med de regler som gjelder, og man kan si fra om det man ønsker å ytre på for eksempel sosiale medier, sier Høie til TV 2.

Politet, på sin side, er klare på at de ikke kommer til å være noe korona-politi under fredagens arrangement.

– Vi har hatt god dialog med arrangørene, og det er arrangørene som er ansvarlige for at smittevernregler blir fulgt. Vår jobb er å være til stede og sørge for at folk kan utøve sin ytringsfrihet, sier Harald Nilsen, stabssjef ved Oslo politidistrikt.

Han sier de vil følge med og være til stede, slik at Norges lover og regler blir fulgt.

– Vi vil ikke gripe inn ovenfor brudd på smittevernreglene, med mindre det er ekstreme brudd på smittevernreglene. Fredag blir det i utgangspunktet lite synlig politi som skal følge en demonstrasjon med gode rammer, også har vi beredskap om noe skulle skje, sier han.

Onsdag var det en demonstrasjon i Stockholm. Der skilte politiet ved minst en anledning demonstranter, blant annet ved å ta i bruk pepperspray.

– Ekstreme brudd på smittevernreglene vil bli sett på som en ordensforstyrrelse, og det vil vi måtte gripe inn ovenfor, understreker Nilsen.

Sprer seg

Opptøyene og demonstrasjonene som startet i USA etter George Floyds dødsfall har nå spredt seg til land over hele verden, inkludert Europa.

London, København og Berlin er blant de europeiske byene der flere tusen mennesker har tatt til gatene for å protestere mot politiets behandling av Floyd.

Nå har også mer enn tolv millioner kroner blitt samlet inn til George Floyds seks år gamle datter, som har rørt en hel verden med sine ord «Pappa forandret verden» i en video som går viralt.