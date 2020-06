Aps stortingsgruppe sier ja til E18-utbygging

Et flertall i Arbeiderpartiets stortingsgruppe går inn for utbygging av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta. Dermed er det sannsynligvis flertall på Stortinget.

– Jeg håper vår beslutning nå vil samle flertall, sier Sverre Myrli, stortingsrepresentant fra Akershus, til Budstikka.

46 av 49 representanter i stortingsgruppa til Arbeiderpartiet går inn for å bygge ny E18 slik prosjektet nå foreligger. Kun tre representanter fra Oslo ønsket å sende saken tilbake, skriver avisen.

Behandles 18. juni

Transportkomiteen på Stortinget skal avgi sin innstilling fredag 12. juni. Saken skal behandles på Stortinget 18. juni.

Prosessen rundt E18 vest for Oslo har vært langvarig. Det har vært 13 forhandlingsmøter mellom staten, Viken og Oslo.

Høyre er strålende fornøyd med den siste utviklingen i saken.

– Jeg er glad for at Ap har kommet om bord i båten og støtter prosjektet. Endringene som er gjort i prosjektet, har bidratt til at det er blitt et enda bedre prosjekt, sier Helge Orten (H), leder av transportkomiteen.

Håper de legger konflikten bak seg

Orten berømmer både departementet, Bærum kommune og Viken fylkeskommune for konstruktive innspill.

– Jeg håper at Viken fylkeskommune og Oslo kommune nå kan legge konflikten bak seg, slik at vi kan komme videre i forhandlingene om Oslopakke 3, tilføyer han.

Også Venstres stortingspolitiker Solveig Schytz tror at alt ligger til rette for enighet mellom regjeringspartiene og Ap.

– Vi er glade for at Arbeiderpartiet nå varsler at de kan være enige om å få på plass de viktige kollektiv- og sykkeltiltakene for Oslo og omegn, samtidig som vi gjør viktige grep for lokalbefolkningen som bor nær E18, sier hun.

– Svært skuffende

Naturvernforbundet er derimot skuffet.

– Dersom Ap nå har bestemt seg for å støtte regjeringens forslag til utbygging av E18 uten grunnleggende endringer i kapasitet og kostnader, er det nesten ufattelig og svært skuffende, sier leder Silje Ask Lundberg.

Den drøyt fire kilometer lange strekningen er en del av Oslopakke 3. Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ga grønt lys for utbyggingen i desember. Men i april brøt hans etterfølger Knut Arild Hareide (KrF) forhandlingene fra statens side fordi Oslo og Viken ikke greide å bli enige om regjeringens opplegg.

