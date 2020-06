Tennis-stjernen (16) krever endring: – Velger du stillhet, velger du undertrykkernes side

16 år gamle Coco Gauff holdt onsdag en sterk tale ved en Black Lives Matters-protest i sin hjemby i Florida.

Se den i videovinduet over!

Der oppfordret amerikaneren folk til å tale i mot rasisme, samtidig som hun krever en endring.

– Hvis du velger stillhet, velger du undertrykkernes side, sier Gauff .

Det har blitt holdt protester over hele USA etter drapet på George Floyd forrige uke.

– Vi må første elske hverandre

Da 16-åringen holdt tale i hjembyen Delray Beach i Florida, sa hun at det er trist at hun må protestere mot det samme som bestemoren gjorde for med enn 50 år siden.

– Vi må først elske hverandre, uansett hva. Jeg har brukt hele uken på tøffe samtaler og prøvd å utdanne mine ikke-svarte venner om hvordan de kan hjelpe bevegelsen.

– For det andre må vi ta grep. Jeg er ikke gammel nok til å stemme - det er i dine hender å stemme på fremtiden min, mine brødres fremtid og for din fremtid, så det er en måte å gjøre endringer på, sier Gauff.

Tidligere denne uken la Gauff ut lenker på sosiale medier for sine 800.000 følgere - for å kunne registrere seg til å stemme, samt en begjæring om rettferdighet for George Floyd. Onsdag delte hun en video der hun selv deltok i en marsj, og sa at politisjefen i hjembyen var en del av gruppen.

Vil kjempe for fremtiden

– For det tredje må du bruke stemmen din, uansett hvor stor eller liten plattformen din er. Du trenger å bruke stemmen din. Jeg så et sitat fra Martin Luther King, som sa at stillheten til de gode menneskene er verre enn de dårlige menneskenes brutalitet.

– Det knuser hjertet mitt fordi jeg kjemper for fremtiden for brødrene mine. Jeg kjemper for fremtiden for mine fremtidige barn. Jeg kjemper for fremtiden til mine fremtidige barnebarn, legger Gauff til.

Coco Gauff slo for alvor gjennom da hun i fjor slo fem ganger verdensmester Venus Williams i fjerde runde av Wimbledon, i en alder av 15 år.