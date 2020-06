Mot enighet om utbygging av E18

Arbeiderpartiets stortingsgruppe går inn for utbygging av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta. Venstre jubler og mener dette en stor seier for kollektivtrafikken.

Aps transportpolitiske talsperson Sverre Myrli bekrefter overfor TV 2 at partiet nå har vedtatt utbyggingsplanen for E18.

Stortingsrepresentant for Ap i AKershus, Sverre Myrli. Foto: Morten Holm / Scanpix

Aps vedtak omfatter de endringene som samferdselsminister Knut Arild Hareide tidligere har skissert, ifølge Myrli.

Transportkomiteen på Stortinget avgir sin innstilling om utbyggingen neste fredag, og saken skal behandles på Stortinget 18. juni.

Bussfelt og sykkelvei

Venstre gleder seg over at det nå ligger an til enighet mellom Ap og regjeringspartiene om den store og omstridte utbyggingen.

– Vi har kjempet for flere bussfelt, mer sykkelvei, Fornebubane og kollektivterminal på Lysaker. Hvis vi nå blir enige med Arbeiderpartiet om dette vil det være en stor seier for kollektivtrafikken, sier Venstres stortingsrepresentant Solveig Schytz.

Schytz er tidligere fylkespolitiker i Akershus, medlem av forhandlingsutvalget i Oslopakke 3 og nå stortingsrepresentant fra Venstre.

Hun har engasjert seg sterkt i striden om E18 gjennom flere år.

– Vi er glade for at Arbeiderpartiet nå varsler at de kan være enige om å få på plass de viktige kollektiv- og sykkeltiltakene for Oslo og omegn, samtidig som vi gjør viktige grep for lokalbefolkningen som bor nær E18, sier Schytz.

Mindre støy og forurensning

Ifølge Schytz vil folk som kommer vestfra kunne sluses inn på t-bane og tog for å reise inn til Oslo. Dermed blir trafikkbelastningen i Oslo sterkt redusert.

– Manglende vilje til kompromisser har truet med å sette en stopper for bedre jernebane- og kollektivtilbud. Derfor er jeg svært glad for signalene fra Ap, påpeker hun.