Én telefonsamtale forandret livet til Marianne (47) og en hel bygd

Lørdag 16. mai i år. Dagen før hele Norge skal gå inn i festmodus og feire nasjonaldagen, skjer en grusom ulykke i den lille bygda Hønsebybotn i Finnmark.

Det er fortsatt morgen når mamma Marianne Dagsvold får en telefon fra en av sønnene. Telefonsamtalen blir starten på det som skal gjøre de neste dagene til et svart hull for trebarnsmoren.

– Johannes har blitt klemt mellom to store steiner og rører ikke på seg, lyder det i andre enden av telefonen.

– Jeg vet ikke om jeg skjønte hva som skjedde. Det var en million tanker som kom inn i hodet mitt, og jeg tenkte bare «nei», forteller Marianne.

STØTTE: I overkant av en måned etter ulykken er Marianne sjeleglad for støtten lokalbefolkningen har vært. Foto: Marthe Nyvoll

Hun oppfatter raskt at situasjonen er alvorlig og kaster seg i bilen. Etter to minutters kjøretur er hun fremme.

Synet som møter henne er grufullt. Mellom to store steiner på 900 kilo og to tonn er sønnen hennes, Johannes, klemt fast.

Johannes Duurhuus Dagsvold var allerede død da moren kom frem. Han ble bare 17 år gammel.

GLAD: Johannes Duurhuus Dagsvold mistet livet i en tragisk ulykke, dagen før 17. mai i år. Foto: Privat

Hørte rop fra tvillingbroren

Det var tvillingbroreren til Johannes, Lauritz, som måtte ringe moren denne lørdagsmorgenen.

Sammen var de to tvillingbrødrene på tur for å plukke måseegg. Dette er en vanlig aktivitet på våren ute på øya Seiland, hvor Hønsebybotn ligger.

– Vi ble enige om å splitte oss for å samle mest mulig egg. Plutselig hørte jeg et et rop fra Johannes. «Lauritz!» ropte han. Så ble det helt stille, forteller Lauritz Duurhuus Dagsvold.

– Jeg løp ned så fort jeg kunne. Da så jeg at han var klemt mellom to steiner, fortsetter han.

Man vet ikke helt hva som skjedde i det øyeblikket ulykken skjedde. Mest sannsynligvis har en stein løsnet på grunn av regnvær, og gjort at Johannes har havnet mellom de to tunge steinene.

Politiet opplyser til TV 2 at ulykken ble etterforsket, og at de har konkludert med at det hele var en tragisk ulykke.

JOHANNES-STEINEN: Denne steinen plukket Marianne opp fra ulykkesstedet. Den løsnet fra en av steinene som gjorde at Johannes omkom. Foto: Marthe Nyvoll

Vennene flyttet inn

For Lauritz har støtten fra lokalsamfunnet betydd alt i tiden etter brorens plutselige dødsfall.

– Alle kamerater, lokalbefolkningen og familier har vært der for oss. Fem kamerater flyttet umiddelbart inn hos oss, og ble boende for å sørge for at vi hadde det bra. Alt stoppet opp i lokalbefolkningen, men de har vist seg å være veldig til hjelp i en sånn ulykke, forteller Lauritz.

Det samme forteller storesøsteren til Johannes, Kristina Duurhuus Dagsvold (23).

– Alle på Seiland og i Hammerfest har stilt opp. Det kommer støtte fra helt uventet hold. Det er helt sinnsykt, og vi setter så stor pris på det, sier hun.

Bygd på 70 personer

Blant dem som har kjent på den kollektive sorgen i lokalsamfunnet, er kjøpmann Andre Oddgeir Larsen (53). Siden 1960 har familien hans drevet den eneste nærbutikken i den lille bygda.

Aldri før har det skjedd noe som rammet dem like kraftig.

– Vi er ikke mer enn 70 personer her ute. Alle kjenner alle, vi har gått inn og ut av husene til hverandre i alle år. Vi er som en stor familie. Det ble helt panikk i bygda da vi skjønte at noe var galt, forteller Larsen.

PANIKK: Utenfor den eneste lokale butikken kan Andre Oddgeir Larsen se stedet hvor Johannes omkom. Da ulykken skjedde løp han og flere andre opp i fjellet for å hjelpe. Foto: Marte Nyvoll

Fra vinduet i den lille nærbutikken har han utsikt til ulykkesstedet.

Den 16. mai skjønte han raskt at noe var galt. Han og flere andre lokale løp opp i fjellskrenten for å hjelpe, men det var for sent.

I ettertid har det tragiske dødsfallet preget alle som bor på øya.

– Vi har stått sammen i dette. Som liten plass har det ligget en styrke i samholdet. Etter ulykken er det naturligvis det som har vært samtaleemne for alle her. Vi har snakket fritt og trøstet hverandre. Alt fra eldre til ungdommer har vært innom butikken for å trøste hverandre, sier den lokale kjøpmannen.

SENTRUM: Seiland er et lite sted med ikke mer enn 70 personer. Alle ble rammet da Johannes døde. Bildet er tatt mellom sentrum og huset til Marianne. Foto: Marthe Nyvoll

Takker lokalsamfunnet

Marianne husker selv ingenting av hva som skjedde dagene etter dødsfallet til sønnen.

– Jeg fikk sjokk, og kroppen min gikk nok også i sjokk. Alt gikk bare i svart dagene etter ulykken. Hva som skjedde 17. mai for eksempel, det vet jeg ikke. Det tok flere dager før jeg fikk hodet på plass igjen, forteller hun.

HJEMMELAGET KRAKK:: I huset til familien står det en krakk som minner dem på en bror og sønn som aldri kommer tilbake. Foto: Marthe Nyvoll

I to uker bodde kompisene til tvillingbrødrene hjemme hos Marianne for å holde familien med selskap.

– De siste ukene har vært veldig tunge. Men det kan ikke beskrives med ord for hvordan et lite lokalsamfunn som Seiland har støttet oss i sorgen. Siden dødsfallet har det bodd tenåringsgutter hjemme hos oss som har sovet og spist her hver dag. Det er så godt å se støtten, forteller Marianne.

– Hva om vi hadde bodd i en blokk i en storby. Da hadde vi vært omgitt av personer som kanskje ikke visste noe om den personlige tragedien, og derfor ikke tatt like mye hensyn som man burde i en slik situasjon, sier hun videre.

For familien har støtten fra lokalbefolkningen betydd alt.

– Vi må tørre å innrømme at det ikke finnes noe man kan si eller gjøre for at Johannes kommer tilbake. Vi må bare finne en måte å komme videre, vi har ikke annet valg, sier hun.

– Jo mindre sted, jo flere blir berørt

Atle Dyregrov er ekspert på krisepsykologi og professor ved Klinikk for krisepsykologi. Han forklarer at sorgen og sjokket lokalsamfunnet preges av, er noe man ofte ser etter tragiske ulykker og drap.

– Jo mindre stedet er, jo flere blir berørt, fordi alle kjenner alle. I lokalsamfunn oppstår vi kan kalle sympatisorg. Man er i sorg fordi man kjenner noen som er i dyp sorg. Dette skjer i større grad på små steder enn i byen, forteller Dyregrov.

Et slikt dødsfall påfører traumer i tillegg til sorg. Sorgen gir savn og lengsel, mens traumer er mer påtrengende minner eller fantasier som fester seg. Dette gir en vanskelig blanding.

– Det sjokket som familien føler, kan også de lokale føle på. Mye stopper opp, og det føles uvirkelig. Et godt lokalsamfunn gir god støtte over lengre tid. Det er viktig at man også er der i ettertid når hverdagen starter, da er støtten fra lokalsamfunnet til god hjelp, forklarer eksperten.

Den glade sykkelgutten

Av familie, venner og lokale blir Johannes beskrevet som en livlig gutt som alltid var i farta.

SYKKELGUTT: Johannes elsket sykkel. Uansett hva han skulle, var sykkelen med. Foto: Privat

– Johannes hadde et hjerte som var større enn seg selv. Han så de svakeste og ville alltid at alle andre enn han selv skulle ha det bra, sier moren.

Utenfor huset til Johannes står det som Johannes elsket mest: Et stort antall sykler han har hatt opp gjennom årene.

– Det spilte ingen rolle hvor han skulle. Om det var på landevei eller terreng, så skulle han sykle. Om det så var på ett hjul, så skulle det sykles, minnes moren.

Litt over én måned etter ulykken er hun takknemlig for de som har stått henne nær.

– Kriseteamet har vært hjulpet oss hele veien. Den siste uken har jeg klart, sakte men sikkert, å ta tilbake hverdagen med jobb og venner rundt meg. Det er tungt, men vi må bare akspetere at ulykken har skjedd, sier Marianne.