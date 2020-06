Gravid trebarnsmor drakk to liter Coca-Cola om dagen – døde brått

Det brå dødsfallet til newzealandske Amy Louise Thorpe (30) blir etterforsket, skriver New Zealand Herald.

Årsaken er at rettsmedisinere mistenker at Thorpes overdrevne forbruk av koffeinholdige drikker kan ha forårsaket dødsfallet.

DØDE: Amy Parker Thorpe falt om i sitt eget hjem Foto: Handout

Trebarnsmoren ble funnet død i hjemmet sitt i Invercargill i desember 2018.

Hun var gravid og nesten fire måneder på vei da hun fikk et epilepsilignende anfall og falt om.

Thorpe drakk ifølge ektemannen rundt to liter Coca-Cola og opp mot én liter energidrikke daglig.

Både cola, og spesielt energidrikker, inneholder koffein.

Fikk epilepsilignende anfall

Månedene før Thorpe døde, hadde hun fått flere epilepsilignende anfall, søvnapné, angst og depresjon.

– Hun drakk flere energidrikker daglig, enn det folk vanligvis drikker kaffe. Hun koste seg med energidrikke og cola, har Thorpes venninne Madonna Bresolini-Meikle fortalt politiet.

Thorpe var også en røyker, og røykte rundt 80 gram tobakk i uka.

En måned før hun døde, ble Thorpe sendt til nevrolog Graeme Hammond-Tooke, som anbefalte henne nye medisiner mot epilepsianfallene og rådet henne til å ta en EEG-undersøkelse av hjernen.

Thorpe ønsket ikke å teste seg ytterligere, og hun ville heller ikke prøve nye medikamenter.

Nevrolog Hammond-Thorpe mener at hennes store koffeinforbruk hadde en stor rolle i dødsfallet.

– Moderat inntak av koffein har sannsynligvis ingen påvirkning på anfallskontroll. Store mengder øker trolig hyppigheten på anfall, og kan ha andre uheldige effekter på helsa, sier han.

Og:

– Det kan være bra for pasienter som har epilepsi å bli advart mot de potensielle konsekvensene et stort koffeinforbruk har.

Cola til både frokost og kvelds

I 2010 døde den 30 år gamle åttebarnsmoren Natasha Harris av et hjerteinfarkt i samme newzealandske by, Invercargill.

På New Zealand blir uvanlige eller uforklarlige dødsfall etterforsket, slik at sakene kan brukes i framtidig helsepolitikk.

I retten sa Harris' enkemann, Chris Hodgkinson, ifølge New Zealand Herald at kona drakk mellom åtte og ti liter vanlig cola daglig.

– Det første hun gjorde om morgenen var å drikke cola på senga, og det siste hun gjorde hver kveld var å ta et glass cola. Hun var avhengig av det, sa han.

Oppkast og lite energi

Videre fortalte han at kona spiste lite, og at hun røykte rundt 30 sigaretter om dagen. De siste månedene før hun døde, hadde hun ifølge Hodgkinson hatt problemer med oppkast, blodtrykket og lite energi.

Rettsmedisinerne konkluderte med at 30-åringens enorme colaforbruk var «et vesentlig bidrag» til dødsfallet.

– Det er grunn til å tro at stort inntak av cola over en periode kan være dødelig i noen tilfeller, sa patolog Martin Sage i sin forklaring.

Maks fire liter vann om dagen

Coca-Cola kommenterte ifølge CBS News saken ved å si at de følte med familien, men at selv vann kan være dødelig i store mengder.

Dette ga ernæringsprofessor Lisa Te Morenga dem medhold i.

– Selv det å drikke så mye vann om dagen ville vært skadelig, ettersom vår maksimumkapasitet for vann er rundt fire liter om dagen, sa hun.

Dette sa Coca-Cola Company:

– Vi tror at all mat og drikke har plass i et balansert kosthold, kombinert med en aktiv livsstil. Grunnlaget for et godt kosthold er balanse, variasjon og moderasjon.