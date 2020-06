Tom Hagen takker nei til nye avhør

Den drapssiktede milliardæren tror ikke nye avhør vil bringe politiet videre i etterforskningen. Han har bestemt seg for ikke å møte til avhør neste uke, opplyser hans forsvarer til VG.

– For min egen del kan jeg ikke se hvordan ytterligere avhør av Tom Hagen er egnet til å bringe saken videre. Etterforskningen synes nå ikke å være rettet mot å bringe klarhet i hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, men har kjørt seg fast i et blindspor der politiet kun er ute etter å ta Tom Hagen, skriver forsvarer Svein Holden til VG.

Holden har ikke besvart spørsmålene TV 2 har sendt ham torsdag.

Forholdet mellom Hagen og politiet har lenge vært anspent, men de siste ukene har situasjonen eskalert.

Blant annet har Holden reagert kraftig på politiets uttalelser til TV 2 om at Hagen har vært vanskelig å samarbeide med gjennom store deler av etterforskningen.

«Litt pjusk»

Nå har en ny uttalelse fått Holden til å steile.

Onsdag skulle Hagen nemlig i avhør hos Kripos, men avhøret ble avbrutt allerede før det startet. Årsaken var Hagens helsetilstand.

Mens forsvarerne til Hagen sier han var «sterkt preget» og «virkelig ikke i form», omtalte politiet ham som «litt pjusk».

– At påtaleansvarlig i politiet, som ønsket å pågripe Hagen etter lagmannsrettens løslatelse, offentlig nærmest harselerer over Hagens helsetilstand og kaller han «litt pjusk» er provoserende, skriver Holden til VG.

Forsvareren skriver at han har anbefalt Hagen ikke å møte i flere avhør, og at klienten har valgt å følge dette rådet.

Ifølge VG var Hagen innkalt til nye avhør tirsdag, torsdag og fredag i neste uke.

Får ransake videre

Hagen nekter straffskyld for drap og ble løslatt fra varetekt etter elleve dager fordi retten mente bevisene mot ham ikke var gode nok.

Likevel er han fremdeles siktet for drapet på kona. Onsdag ga også lagmannsretten politiet medhold i at de kunne fortsette sin ransaking i hjemmet hans i Sloraveien.

Også de tre voksne barna til ekteparet Hagen har nektet å gå i nye avhør med politiet.

Onsdag kunne TV 2 presentere innholdet i et brev som et av Hagen-barna skrev i oktober i fjor. Brevet var tenkt sendt til Riksadvokaten, men ble aldri sendt, ifølge barnas bistandsadvokat Ståle Kihle.

I brevet, som du kan lese her, anklager barna politiet for en rekke ting. Blant annet mener de seg avlyttet mot sin vilje, og de mener politiet «ved en feil» ga seg ut for å være Tom Hagen overfor den antatte motparten.