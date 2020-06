Frp-Jensen: – Jeg ser mørkt på situasjonen

Siv Jensen sier forhandlingene om krisepakken til oljenæringen er i en kritisk fase, og at regjeringen ikke har innsett alvoret. – Det har hardnet til, sier Frp-lederen til TV 2.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet bekrefter at de forhandler videre med regjeringspartiene. SV brøt ut av forhandlingene tidligere denne uken.

På spørsmål om Frp bryter forhandlingene, sier Frp-leder Siv Jensen «ikke foreløpig».

– Alvoret har ikke gått innover regjeringen i særdeleshet, men jeg opplever også at Ap vingler, sier Jensen til TV 2.

– Vi har stagnert. Jeg føler ikke det er positiv bevegelse i forhandlingene. Jeg mener det er all grunn til å være urolig, fordi hvis vi ikke får på plass en løsning som utløser investeringer og aktivitet på verftene, leverandørindustrien.. ja, det står så uendelig mye på spill for så mange mennesker i dette landet, sier Jensen.

Regjeringen foreslo å halvere friinntekten til 10 prosent. Dette er den delen av oljeselskapenes inntekter hvor de ikke har den ekstra høye oljeskatten.

På bordet nå ligger det ifølge TV 2s kilder en markant økning i friinntekten til rundt 20 prosent, men Senterpartiet og Fremskrittspartiets ønske om endringer i selskapsskatten for oljeselskapene er ikke innfridd.

Avventer

Frp-lederen sier hun ikke ser noen grunn til å fortsette samtalene i dag.

– Jeg venter nå på et siste innspill fra regjeringspartiene. Jeg vil tenke nøye gjennom det og ser ingen grunn til å fortsette samtalene i dag, sier Jensen.

Frp avventer nå avventer nå respons fra de andre partiene.

De parlamentariske lederne møttes til dagens andre forhandlingsmøte klokken 14.30. Samtalene varte 45 minutter.

Hun forlot møterommet med de andre partiene og marsjerte rett ned på sitt eget kontor.

Felles front med Sp

Frp har sammen med Sp hatt en felles front i oljeskattforhandlingene.

Det partiene forhandler om, er en midlertidig utsettelse av skatteregningen for oljeselskapene i kjølvannet av koronakrise, økonomisk bråstopp og kraftig oljeprisfall.

Håpet er at utsettelsen skal frigjøre pengesummer i 100-milliardersklassen til nye investeringer nå.

Men blir ordningen for lukrativ for oljeselskapene, kan konsekvensen bli tapte skatteinntekter for staten på sikt.