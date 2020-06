Randi (81) jodlet av glede da eldrehjemmet ble reddet

Beboeren Randi Krogsæter ble så glad at hun likegodt jodlet en trall for naboene sine etter at ordføreren hadde vært på besøk og bekreftet at hjemmet får bestå. Mens de andre gamle skålet og drakk solbærsaft i sola da de feiret nyheten.

For det er på Sønsterud Bofellskap i Åsnes kommune i Innlandet de føler seg trygge.

– Jeg er kjempeglad for at vi har funnet en løsning som vil fungere i forhold til økonomi, lovverk og ikke minst i forhold til at de eldre blir ivaretatt, sier ordfører Kari Heggelund (Sp)

95 år gamle Andrea Busk hadde stelt håret for anledningen.

– Ja, dette er jubelsveisen. Det er godt å vite at vi får bli her som vi trives, sier hun.

STRÅLTE: Andrea stilte med jubelsveis og var vedlig glad for at det er funnet en løsning. Foto: Olav Wold

– Flere eldre bør si fra

De gamle i Åsnes har blitt landskjente for måten de har kjempet på. Etter at kommunen varslet nedleggelse har de trosset koronaen og gått i protesttog rundt hjemmet. Og de har sagt at de må bæres ut dersom det gjøres alvor av planene.



Forbildet deres er avdøde Asbjørn Krogsæter, som la seg i sengen i protest, da kommunen sendte drosje for å sende ham hjem.

– Far var ensom og han ble et annet menneske når han fikk tryggheten på Sønsterud. Jeg er stolt av at hans kamp har fått betydning og veldig glad for at hjemmet nå består, sier datteren til Asbjørn, Eva Helstad.

De 14 gamle på hjemmet har levd lenge i usikkerhet.

– Vi har jo rett. Jeg har både grått og ledd. Det er bra de hører på oss. Her har vi det trygt og godt, sier Randi Krogsæter.

Hun oppfordrer eldre til å være tydelige og si fra når kommunene truer med kutt.

SA NEI: Her går Oddvar Beck foran i toget, da de gamle trosset koronaen for å protestere. Foto: Geir Beck.

– Ja, det mener jeg. Man skal stå på sitt. Tenk på hva de gamle har gjort for landet vårt. Så skal de ha det vondt fordi politikerne kutter i budsjettene.

Arbeidsgruppe sa ja

Det er en arbeidsgruppe bestående av politikere og byråkrater som nå har utredet saken på ny, etter at administrasjonen gikk inn for nedleggelse. Og konklusjonen er at de vil ha videre drift under hjemmebasert omsorg. En løsning det er politisk flertall for.

FrP-politikeren Per Roar Bredvold har i årevis kjempet for eldrehjemmet og var med i utvalget.

– Nå er jeg glad og mange kilo har lettet fra skuldrene mine. Det har vært en ganske tøff kamp og til tider har jeg kjempet alene for dette som politiker. Men etterhvert har flere og flere forstått at dette er viktig, sier han.

Ordføreren er klar på at måten de eldre har kjempet på har hatt betyding.

– Ja, det er jo tydelig at de eldre setter pris på tilbudet de har på Sønsterud og at de har det bra. Det er jo det vi jobber for i kommunen også, ut fra økonomien vi har, sier hu .

Før de gamle på verandaen fortsetter å glede seg over at de får bli der de føler seg trygge.

– Dette var bra. Vi har det godt og får det ikke bedre noe annet sted, sier beboeren Oddvar Beck.