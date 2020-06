Thomas (24) er på boligjakt: – Skulle gjerne sett at prisene gikk litt ned

Enn så lenge bor Thomas Mannsverk Eliassen på gutterommet. Historisk høy prisvekt i mai kan gjøre det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme på markedet, sier ekspert.

I fjor høst flyttet 24-åringen fra Oslo tilbake på gutterommet etter studiene for å spare penger til å kjøpe sin første bolig.

Nå er han lei av å bo hjemme og har startet boligjakten.

Men med boligpriser som går til værs, gjør det ikke noe lettere for ham å kjøpe sin første bolig.

I mai steg boligprisene i Norge med 1,9 prosent. Prisstigningen for mai måned er historisk høy.

Ifølge eksperter har den lave renten og få boliger på markedet bidratt til prisstigningen.

– For min del er det ikke så bra at prisene steg så mye i mai. Jeg skulle gjerne sett at prisene gikk litt ned, men ser man litt lenger på det, er det fint at markedet går opp hvis jeg kjøper noe, sier Mannsverk Eliassen til TV 2.

Solgt før visning

24-åringen ser etter en toroms sentralt i Oslo, og det var nettopp i hovedstaden prisene økte mest i mai.

Da Norge ble stengt som følge av koronapandemien, satte han boligkjøpet litt på vent for å se hvordan det påvirket markedet.

Mannsverk Eliassen hadde funnet to leiligheter han hadde planlagt å se, men begge ble solgt før visning.

– For en som skal komme seg på markedet, er det dyrt. Og det ser ikke ut som det blir noe billigere, så for min del skulle prisene vært litt lavere, sier han.

– Det er såpass dyrt i Oslo så for en førstegangskjøper er det dyrt uansett, sier han.

24-åringen sier at han er optimist og tror han vil komme seg på markedet. Han sier at han er villig til å måtte nedjustere kravene for å kunne komme seg på markedet, enten på størrelse eller ønsket om å kjøpe en leilighet med eget soverom.

SJEFØKONOM: Kjersti Haugland i DNB Markets. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Klype salt

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier at førstegangskjøpere må ta råd og prognoser med en klype salt fordi usikkerheten er høy. Spesielt høy er usikkert nå i koronakrisen.

Det at prisene steg i været i mai, kan gjøre det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme på markedet, sier Haugland. Men førstegangskjøpere bør ikke spekulere i markedet, sier hun.

– Førstegangskjøpere må ha et langsiktig perspektiv. De bør ikke ta prognosene så bokstavelig at de avstår eller kjøper med tanke på dem, sier Haugland.

– Man bør ikke tenke spekulativt når man kjøper bolig fordi det er så usikkert. Jeg er ikke av den mening at vi er i en bobletilstand hvor det er spørsmål om tid før det rakner. Men vi kan ikke utelukke store prisfall, sier hun.

Mer positivt nå

DNB Markets la tidlig i mai fram sine prognoser for boligmarkedet i år der de trodde på et prisfall på 4 prosent for hele året.

Haugland sier at dersom de skulle kommet med nye prognoser i dag, etter at den historiske prisveksten ble offentliggjort, hadde de vært litt mer positive.

– Det er veldig uklart hvordan boligprisene kommer til å utvikle seg framover. Man kan ikke utelukke at de kommer til å fortsette å stige. Men jeg tviler på at det kommer til å stige like mye som det gjorde i mai, sier Haugland.

Sjeføkonomen forklarer at på den ene siden har man rentekutt som stimulerer markedet, mens på den andre siden har man titalls permitterte og utsikter om at det blir lav lønnsvekst, noe som Haugland sier ikke er godt nytt for boligprisene.