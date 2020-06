Erklærer unntakstilstand etter gigantisk oljeutslipp i arktisk elv

President Vladimir Putin raser etter at myndighetene fikk vite om utslippet via sosiale medier to dager etter katastrofen.

Det nordvestlige Sibir er satt i unntakstilstand etter en av de verste oljekatastrofene i Arktis noen sinne.

20.000 tonn

29. mai revnet en diger dieseltank ved kraftanlegget til selskapet Nornickel utenfor byen Norilsk i Sibir. Tanken sto på pæler boret ned i permafrosten og teorien er at klimaendringene i nord er årsak til at pælene sank ned og tanken revnet.

Frode Leym er leder i Greenpeace Norge. Foto: Johanna Hanno

– Dette er veldig alvorlig. Det er et utslipp på minst 20.000 tonn tungolje, sier lederen for Greenpeace Norge, Frode Pleym, til TV 2.

Til sammenligning ble det sluppet ut 200 tonn med olje etter Full City-ulykken ved Langesund i 2009.

– Det tok flere måneder å rydde opp etter dette den gang. Sjøfugl og vakre svaberg var dekket av olje, sier Pleym. Han frykter det kan ta flere tiår å normalisere elvesystemet ved Norilsk etter denne ulykken.

Raser

President Vladimir Putin erklærte onsdag en nasjonal krise. Samtidig sa han at han var sjokkert over å få vite at lokale myndigheter fikk vite om oljesølet etter to dager via sosiale medier.

– Skal vi få vite om nødsituasjoner via sosiale nettverk? Har dere et problem eller noe? raste han under pressekonferansen ifølge nyhetsbyrået Tass.

Pleym er positiv til at presidenten er såpass skarp i kritikken mot tausheten til ledelsen til nikkelverket, og mener det er et viktig signal til mer åpenhet om slike ulykker i Russland.

Tundrafrosten smelter

Pleym har akkurat snakket med Greenpeacekontoret i Moskva. De mener det er fare for at dette ikke er siste gang vi ser en slik ulykke.

– Norilsk er ligger på tundrafrosten som smelter på grunn av klimaendringer. Greenpeace i Moskva mener dette er årsaken til at dieseltankene har sprukket og forårsaket denne enorme ulykken.

Tankene som forsyner nikkelanlegget med kraft slår sprekker. Trolig fordi tundraen de står på er i ferd med å smelte . (RU-RTR Russian Television via AP)

Torsdag tømmes en annen tank for diesel etter det ble funnet sprekkdannelser i også denne.

Selskapet Nornickel hevder de skal klare å rydde opp oljesølet på et par uker, men den russiske miljøministeren, Dmitri Kobilkin, tviler på ambisjonen, ifølge Tass.

Byen Norilsk er bygget rundt et nikkelanlegg som er verdensledende innen produksjon av nikkel og palladium.

– Norislk regnes for en av verdens ti mest forurensede byer i utgangspunktet, så dette forverrer situasjonen for alle de som bor der, fiskere og naturen, sier Pleym.