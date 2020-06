Geir Ove (61) overlevde seks uker i respirator med koronasmitte

I slutten av mars ble Geir Ove Norum lagt i respirator, smittet med covid-19. I seks uker kjempet han for livet, samtidig som familien holdt pusten hjemme.

Nina Vedlog Norum (62) viser stolt frem bildene av familien. De tre voksne sønnene, de to barnebarna og hennes store kjærlighet – Geir Ove Norum.

Geir Ove og Nina har vært gift i over 30 år. Han jobber som tannlege, og hun er utdannet lærer. Sammen bor de i et rødt hus på Nes på Romerike i Viken fylke.

Både Nina og Geir Ove har sjeldent vært syke. Geir Ove er glad i å gå på turer, være ute i skogen og sykle sammen med sønnene.

De beste minnene har ekteparet fra familieturene til sydligere strøk. De dro ofte tilbake til samme sted i Hellas hvor både de voksne og de unge koste seg med bading og god mat.

FERIE: Familien Vedlog Norum på ferie i Kroatia i 2019. Her er Nina og Geir Ove sammen med sønnene Petter (i midten), Haakon og Anders (t.h). Foto: Privat

Men i mars ble familien Norum Vedlogs liv snudd på hodet.

Da hele Norge stengte ned i starten av mars måned, var Geir Ove tidlig ute med å kreve at alle på jobben hans skulle starte med hjemmekontor. Noen oppfattet ham kanskje som litt hysterisk, men han stod på sitt.

Det gikk fint i starten. Som administrativ tannlege i Viken fylke, var det ikke noe problem å ta med jobben hjem. Helt til han fikk feber.

EKTEPARET: Nina og Geir Ove har vært gift i over 30 år. Her sammen på utstilling for et par år siden. Foto: Privat

I to dager jobbet Geir Ove fra hjemmekontoret med over 40 i feber.

Etter hvert ble også Nina syk. Sønnen Anders, som bodde hjemme på det tidspunktet, kjente også feberen snike seg innpå.

De isolerte seg fra alle andre, og hadde en anelse om at det kanskje kunne være snakk om koronasmitte.

Hentet av ambulanse

Men det var ikke før Geir Ove fikk pusteproblemer at Nina måtte be om hjelp.

– Sykebilen kom ganske raskt etter at jeg hadde ringt på kvelden. I fullt smittevernutstyr, som de tok på seg ute på gårdsplassen, og kom inn. Det var ganske skremmende, forteller Nina.

SEKS UKER: Familien fikk ikke besøke Geir Ove mens han lå i respirator. Men ved hjelp av en iPad, fikk Nina kommunisere med sykepleierne som passer på ham. Foto: Privat

– Jeg tenkte: Nå tar de fra meg Geir Ove, og jeg får ikke gjort noen ting, fortsetter hun.

For det skulle bli lenge til familien Vedlog Norum så ektemannen, faren og bestefaren igjen.

Nina og sønnen Anders testet positivt for covid-19. Det samme gjorde Geir Ove, og han ble lagt i respirator på Rikshospitalet.

Familien fikk ikke lov til å besøke han på grunn av smittefaren, men fikk kommunisere med sykepleiere og leger daglig om tilstanden hans.

Seks uker

I hele seks uker trengte Geir Ove hjelp til å puste.

For å minske ubehaget av respiratoren, og for å holde pusteaktiviteten jevn, sov Geir Ove gjennom oppholdet på sykehuset. En slik tilstand kan minne om å ligge i koma.

Ved flere anledninger var Geir Ove så syk, at familien forberedte seg på det aller verste.

– Flere netter lå jeg våken for å planlegge begravelsen, sier Nina.

NÆR DØDEN: Geir Ove var nær døden flere ganger mens han lå i respirator. Bildet er tatt av en sykepleier og sendt til familien, som ikke fikk komme på besøk. Foto: Privat

Hun slet med søvnen, og fryktet et liv uten sin bauta.

– Hva skal jeg gjøre med huset? Jeg kan jo ikke bo her alene. Og så skulle begge bilene på EU-kontroll og vi skulle ha sommerdekk. Det ene etter det andre dukket opp, ting som han pleide å gjøre, som jeg nesten ikke merket ble gjort, forteller Nina, med tårer i øynene.

Hver eneste dag ringte Nina til sykehuset for å få en oppdatering. Uansett om det var gode eller dårlige nyheter, videreformidlet hun dagens oppdatering til familie, venner og naboer.

Geir Oves tilstand i respirator påvirket alle rundt ham. Alle holdt pusten.

Skrev dagbok

Nina bestemte seg etter hvert for å skrive dagbok.

Hver eneste dag skrev hun ned tankene sine, med et håp om at Geir Ove en dag ville kunne lese hennes skildringer.

DAGBOK: Hver dag mens ektemannen lå i respirator, skrev Nina ned tankene sine i en dagbok. Foto: Mina Rise/TV 2

I et utdrag fra Ninas dagbok, torsdag 16. april 2020, skriver hun:

«Jeg er livredd, redd for å miste deg. Hvordan vil livet ditt bli når du kommer tilbake? Får du varige skader? Kan du jobbe? Blir det lenge til jeg ser deg igjen? Hvor lenge trenger du opptrening? Husker du meg når du våkner? Jeg skal ta vare på deg og stelle deg så lenge du trenger det.»

Heldigvis blir Geir Ove bedre. Gradvis startes oppvåkningen, og Nina får endelig beskjed om at hun snart skal få møte ektemannen.

Datoen er 8. mai, og Nina har ikke gitt ektemannen en klem siden 20. mars. Hun beskriver en følelse av sommerfugler i magen.

– Det var som jeg skulle på første date! Kjenner han meg igjen? Vil han ha meg? forteller hun.

Et nytt liv

For selv om Geir Ove har våknet, er det ikke den samme mannen Nina skal få møte. Han har mistet 15 kilo av muskelmassen, og må lære seg det meste på nytt.

– Jeg klarte ikke å gå. Jeg var som en potetsekk. Ikke greide jeg å sitte, og hadde dårlig språk. Jeg var litt sånn grønnsak-aktig, sier Geir Ove til TV 2, hjemme i huset på Nes.

OPPTRENING: Behandlerne mener Geir Ove må ha minst 300 treningstimer for å komme tilbake til formen han var i før sykdommen. Her gjør han fysioterapeutens øvelser på terrassen hjemme på Nes. Foto: Mina Rise/TV 2

Det er litt under en måned siden trebarnsfaren ble skrevet ut av respirator, og for kun to uker siden klarte han ikke å gå på egenhånd.

– Vi er såkalt «koronafriske» og skrevet ut fra sykehus, men det er jævlig langt igjen, altså, sier Geir Ove.

Han er fortsatt innlagt på rehabiliteringsavdelingen på LHL-sykehuset på Gardemoen, men får lov til å reise hjem til kona når han ønsker det. To ganger i uka trener han sammen med fysioterapeut.

Helsepersonellet anslår at han trenger minst 300 opptreningstimer før kroppen kan nærme seg «normalen» .

De traumatiske drømmene

I tillegg til fysiske senskader, har seks uker i respirator satt spor i Geir Oves psyke. Traumatiske drømmer under den bevisstløse tilstanden, har tappet mye krefter.

DRØMMER: Geir Ove har brukt mye tid på å få bukt på de traumatiske drømmene han hadde under respiratorbehandlingen. Foto: Rune Blekken/TV 2

Drømmene var så realistiske, at han slet med å skille dem fra virkelighet.

– I en av drømmene desarmerte jeg en rørbombe på en trikk. Jeg forteller dette til Nina, hvorpå hun sier: «Det kan du umulig ha gjort, for da lå du i dyp koma», forteller Geir Ove og ler.

Flere ganger måtte han inn på nettaviser for å sjekke at drømmene hans ikke hadde rot i virkeligheten.

– I mine drømmer hadde alle de tre guttene mine mista beina fra kneet og ned i et bombeattentat. Men da sønnen min kom på besøk, stod han jo der på bena sine. Og da ble jeg veldig bevisst på at dette må være tull, forteller Geir Ove.

Han har gått til psykolog og i gruppetimer for å bearbeide marerittene.

– Gud på baklomma

Familien takker helsepersonell for at de fikk tilbake sin Geir Ove, etter de svært dramatiske ukene.

– De legene og sykepleierne som må være på alerten for å bistå og hjelpe, og som egentlig ikke vet noe om sluttresultatet, de står på likevel. Og det imponerer meg, sier Geir Ove, tydelig rørt.

– Jeg har hatt det de kaller Gud på baklomma, smiler han.

BACKGAMMON: Sykdommen har fått ekteparet Vedlog Norum til å sette pris på de små tingene i livet. Foto: Rune Blekken/TV 2

På ferieturene til Hellas fikk ekteparet en morgenrutine de har prøvd å gjennomføre så ofte som mulig. Dette skulle vise seg å bli en motivasjonsfaktor for Geir Ove i opptreningsfasen etter respiratorbehandlingen.

– Jeg ble spurt av en sykepleier hva det nærmeste målet jeg satte meg skulle være. Og det var å bli i så god form at jeg kunne reise hjem og ta med morgenkaffen ut og spille backgammon. Det har jeg og Nina gjort i alle år, smiler han.

Målet ble nådd allerede i pinsen.

– Jeg tror nok at vi kommer til å sette mer pris på livet i tiden fremover, sier Geir Ove, og klemmer hånden til kona.