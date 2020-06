Eliteserie-spiller måtte stå over besteforeldrenes begravelser

I løpet av tre måneder har både farmoren og morfaren til Mjøndalen-spiller Sondre Solholm Johansen gått bort etter lengre tids sykdom.

Men et siste farvel fikk 24-åringen aldri tatt.

Han måtte stå over både sykebesøk og begge begravelsene fordi han har vært i karantene grunnet fotballen.

– Det har først og fremst vært litt rart følelsesmessig. Det å ikke få være med familien og de nærmeste når de kanskje trenger det mest, har vært litt spesielt, sier Sondre Solholm Johansen til TV 2.

OFRET MYE: Sondre Solholm Johansen har blant annet ofret to begravelser for å være fotballspiller. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Samtidig priser han seg lykkelig over at han har en stor familie.

– Det viktigste for meg var at mamma ikke var alene, men heldigvis har vi en stor og samlet familie. Samtidig var det for meg personlig selvfølgelig litt trist. Det er kjedelig å ikke få tatt et siste farvel med de nærmeste. Men det er sånn det er, sier Mjøndalen-spilleren.

Ved farmorens begravelse satt han i karantene etter å nylig kommet hjem fra treningsleir med Mjøndalen.

For at Eliteserien skulle få fritak til å starte opp igjen med full aktivitet, har spillerne måttet leve i karantene utenom fotballøktene.

Det gjorde at han nylig også måtte stå over morfarens begravelse.

Irritert av sosiale medier

Sondre Solholm Johansen understreker at han ikke har noen grunn til å klage. Han sier at han er utrolig glad for at det har blitt lagt til rette for at fotballspillere på toppnivå har fått lov til å spille fotball igjen.

Likevel er det noe som har provosert ham litt på sosiale medier i det siste.



Mandag la han ut denne tweeten:

Fikk verken komme inn på sykehuset eller komme i begravelsen i dag. Ikke si at vi fotballspillere ikke ofrer noe for å komme i gang. Hvil i fred, Morfar❤️ — Sondre Solholm (@SondreSolholm) June 2, 2020

– Jeg ble ganske så irritert da jeg så mange negative kommentarer på diverse sosiale medier om at det bare skulle mangle at vi går ut i karantene. Jeg er for så vidt enig i det, men da må du ha et litt mer nyansert bilde av det, sier Solholm Johansen.

For utenom fotballen lever han i karantene. Han prøver å bevege seg minst mulig utendørs. TV 2 møter han i en folketom park og under forutsetning av at avstandsreglene overholdes.

Slik er hverdagen til Eliteserie-spillerne før serien er i gang igjen 16. juni.

– Jeg må si at vi er ganske flinke, jeg må få lov til til å si det. Vi har fulgt alle regler og blitt pålagt ting som åpenbart er ganske tøft for meg og mange andre, sier han.

– Vi er privilegerte og heldige som får lov til å holde på med og leve av fotballen, men de siste månedene tror jeg at folk etter hvert har begynt å skjønne hva som legges i potten og hva som kreves av oss for å være fotballspillere. Det er ganske viktige ting vi går glipp av. Det er ikke bare en utepils på Løkka, men det er også begravelser og sykebesøk som utgår, sier han.

I tillegg til å være fotballspiller, er Solholm Johansen student ved siden av.

Setter ting i perspektiv

– Er du sikker på at det var verdt å gå glipp av begravelsene?

– Det er et godt spørsmål. Det er snakk om to begravelser. Det er en farmor og en morfar jeg har mistet på tre måneder. Men om det er verdt det... Det er jo det. Men samtidig vil jeg sette det litt i perspektiv: Det er ikke bare lønn vi som permitterte har mistet. Vi har også ofret familie og sånne ting. Men heldigvis lever vi i 2020, slik at jeg fikk det med meg digitalt, forteller han.

Mannen som startet 29 seriekamper for Mjøndalen i fjor og scoret fem mål, synes det var rart å høre moren og øvrig familie holde tale via en direkteoverføring.

Men tross alt påpeker han at andre har det verre.

– Jeg har enorm respekt for koronasituasjonen, og det skjer jo ganske mange sjuke ting i blant annet USA nå. Det finnes utrolig mye dritt om dagen som fortjener å bli satt lys på, men dette er også en av de små tingene som folk kan tenke litt over. Det er kanskje ikke noen stor greie i samfunnet, men for meg som fotballspiller, menneske og min familie så betyr det ganske mye. Derfor har jeg valgt å snakke og skrive om det, sier Sondre Solholm Johansen.