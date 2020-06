Knivstakk 88-åring i Sandvika – dømt for dobbeltdrap i 2004

Mannen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikking av en 88 år gammel mann i Sandvika, ble i 2004 dømt til 16 års fengsel for drap på to dørvakter i Moss.

Norsk-eritreeren i 30-årene ble i Borgarting lagmannsrett i 2004 kjent skyldig for å ha knivstukket begge dørvaktene, som senere døde av skadene de ble påført.

Drapene beskrives i dommen som «uvanlig brutale» og «helt meningsløse».

Det var Budstikka som først omtalte saken.

De to dørvaktene Martin Morisse og Einar Tormod Rønning ble begge knivstukket da de kom for å dempe et basketak mellom noen gjester på utestedet Chez i Moss 14. april 2002. De døde kort tid etter av forblødning.

Mannen som ble dømt, var 20 år da drapene ble begått i 2002.

Den siktede mannen nekter straffskyld etter knivstikkingen i Sandvika, men knytter seg likevel til handlingen. Han satt i avhør onsdag kveld og natt, og han samtykker til varetektsfengsling, sier hans forsvarer Cecilie Nakstad til TV 2.

Løslatt i februar

Norsk-eritreeren er domfelt en rekke ganger, ofte for trusler og vold. Heller ikke etter at han var ferdig med å sone drapsdommen, sluttet voldsutøvelsen.

Så sent som i januar i år ble mannen pågrepet og siktet for trusler og vold. Den fornærmede 88-åringen og hans familie er de fornærmede også i den saken, ifølge TV 2s opplysninger.

Etter å ha rispet et av 88-åringens familiemedlemmer i ansiktet med kniv og stukket han i armen på et tog i januar, ble mannen varetektsfengslet i fire uker.

Da fengslingen utløp i midten av februar, valgte politiet ikke å be om videre varetekt for mannen. Årsaken var at det var fare for oversoning dersom han ble sittende i varetekt.

«Pågående familiekonflikt»

I kjennelsen fra Oslo tingrett omtales det hele som «en pågående familiekonflikt».

Politiadvokat Ellisiv Bentdal er påtaleansvarlig i Sandvika-saken, men var ikke involvert i fengslingen i januar.

– Kunne politiet gjort noe annerledes for å forhindre denne knivstikkingen, gitt omstendighetene?

– Jeg er ikke kjent med alle vurderingene som ble gjort den gangen, men politiet har det handlingsrommet for bruk av tvangsmidler som følger av straffeprosessloven, og det fremstår som at det ikke var grunnlag for å holde ham varetektsfengslet på daværende tidspunkt, sier Bentdal.

–Selv om man mener det foreligger gjentakelsesfare, må det alltid foretas en forholdsmessighetsvurdering opp mot gjenstående etterforskning og eventuell fare for oversoning opp mot forventet straff.

– Vurderte man for eksempel å gi fornærmede en voldsalarm?

– Jeg vet ikke om voldsalarm har vært tema for de som var påtaleansvarlige den gangen, sier hun.

Utenfor livsfare

Mannen har bodd på forskjellige adresser i Bærum siden han kom til Norge og var ifølge drapsdommen fra 2004 undergitt et behandlingsopplegg i regi av barnevernet på grunn av sin utagerende og aggressive atferd, skriver Budstikka.

Politiet har fått bekreftet fra sykehuset at den fornærmede 88-åringen er utenfor livsfare.

Hendelsen skjedde like ved Røde Kors-huset i Bærum sentrum like før klokken 17.30 onsdag, men har ikke noe med Røde Kors å gjøre. Både ansatte og frivillige fra Røde Kors bidro imidlertid med førstehjelp på stedet.

Gjerningsmannen ble først observert syklende vekk fra åstedet, men ble kort tid etter pågrepet av politiet, som fant en kniv på ham under ransakelsen.

– Vi er tidlig i etterforskningen med å kartlegge foranledning og motiv for handlingen. Vi mener det er skjellig grunn til mistanke for drapsforsøk i denne saken, sier politiadvokat Bentdal.