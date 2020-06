Drapssiktet mann i 40-årene innrømmer drap på trebarnsfar

Trebarnsfaren Kristian Løvlie ble funnet drept i Nittedal forrige torsdag. Nå innrømmer den drapssiktede mannen at han har begått drapet.

Det opplyser siktedes forsvarer, Cato Johannessen, til Romerikes Blad.

– Han erkjenner å ha tatt livet av avdøde. Min klient er dypt fortvilet over å ha tatt livet av en annen person og er veldig lei seg for tapet han har påført avdødes familie, sier siktedes forsvarer til avisen.

Advokaten presiserer overfor avisen at han innrømmer de faktiske forhold, men ikke straffskyld etter siktelsen.

Det var den 34 år gamle familiefaren Kristian Løvlie som ble drept i Nittedal natt til torsdag 28. mai. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at han døde av stikkskader.

Døde av stikkskader

– Vi har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport, og den viser at avdøde døde av stikkskader, sa politidavokat Aud Gravås i Øst politidistrikt til TV 2 tidligere denne uken.

Politiet vil ikke kommentere hva slags våpen som ble brukt. Den siktede mannen i 40-årene ble forrige fredag varetektsfengslet i fire uker.

Siktedes bil

Det var på bakgrunn av etterforsking at en politipatrulje ved 05:30-tiden torsdag forrige uke fant avdøde i en bil som sto på en parkeringsplass i Nittedal.

– Denne bilen eies av mannen som er siktet, opplyste politiadvokaten til TV 2 forrige uke.

Politiet har tidligere vært tydelige på at de to involverte ikke er i familie, men at de kjenner hverandre.

– Avdøde er involvert i en familiebedrift som eier boligen som den siktede leier. Vi kan ikke gi noen ytterligere opplysninger om relasjonen mellom avdøde og siktede, eller leieforholdet, sa Gravås videre.