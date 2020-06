Det var det samme året som bilmodellen Mini så dagens lys. Det var før The Beatles slo gjennom, det var året Cadillac hadde rekordstore vinger på sine biler og hele ti år før mennesket satte fot på månen for første gang. Altså i 1959 – og dermed over 60 år siden.

Siden hva da? Jo – at en av verdens mest legendariske bilmotorer så dagens lys. Nemlig Bentleys Six and Three-Quarter Liter, et navnt med referanse til motorens sylindervolum på 6,75 liter.

Utviklingen av denne V8-motoren begynte så smått hos Rolls-Royce i 1952.

Bentley hadde en ny modell på gang i 1959. Nemlig det nye flaggskipet S2. Den trengte en annen og kraftigere motor enn de 6-sylindrede motorene som satt i blant annet Bentley Mark VI, R-Type og S1.

Brutal test

Det skiller 60 år mellom disse to Bentleyene, men motoren er i prinsipp den samme i begge.

Ingeniørene gikk løs på V8-eren fra Rollse-Royce og endte opp med en 6,2-liters V8 på 180 hestekrefter. Den var faktisk lettere enn de gamle rekkesekserne. Dette var starten for motorlegenden.

Ryktene sier at motoren ble satt i en benk, og at den ble testkjørt ved at den gikk for full maskin i hele 500 timer. Motoren klarte testen med glans, og fikk dermed "grønt lys" fra Bentley-ledelsen. Resten er historie, som det så fint heter.

Spesiell 6,75-utgave

Bentley Mulsanne 6,75 Edition. Kun 30 biler blir laget.

Da Rolls-Royce kom i BMWs eie, byttet de fra denne og til motorer levert av BMW. Etter det ble Rolls-Royce aldri det samme, mener noen ihuga entusiaster. Det sier litt om standingen til denne motoren.

Bentley på sin side fortsatte både å bruke og å videreutvikle motoren i flerfoldige år. For selvfølgelig har motoren blitt oppgradert flere ganger underveis. Det skulle da bare mangle. Men grunnkonstruksjonen har hele tiden vært den samme.

Men allting har en ende. Også for motorer. Tidligere denne uken ble altså den siste motoren av denne typen satt sammen på fabrikken i Crewe i England.

Bentley har bygget over 36.000 slike motorer på de drøyt 60 årene. Nå runder de det hele av med 30 spesialversjoner av Mulsanne som de kaller 6.75 Edition. Altså en hyllest til drivkilden. Som i denne utgaven yter rause 530 hestekrefter og 110 Nm i dreiemoment.

Signerte motorer

Ett av de siste og signerte eksemplarene av Bentleys Six and Three-Quarter Liter. En motor-æra er over.

Selvfølgelig blir motoren signert ut av en av motorbyggerne. Det har Bentley praktisert i mange, mange år. Foran på motoren finner man alltid en signert plakett.

Kanskje ikke helt overraskende er det skjerpede miljøkrav som setter en stopper for den håndbygde motoren som det tar to arbeidsdager å montere sammen. Men på den annen side – drøyt 60 års levetid står det stor respekt av!

